طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، الجمعة، القنوات التليفزيونية الناقلة لمباريات المونديال الروسي بتجنّب عرض المشجعات المثيرات والحسناوات في المدرجات.

ووفقًا لبيان صادرٍ عن "فيفا، فإنّه طالب المخرجين والمصورين بعدم التركيز على بث صور الحسناوات و المثيرات، بهدف محاربة التمييز العنصري و التحيّز الجنسي.

وقال المسؤول عن دائرة التنمية المستدامة التابعة للـ"الفيفا"، فيديريك أديكي، إن هذه التوصية تأتي في إطار حملة مكافحة التمييز ومحاربة أي مظاهر تشجع على التحيز الجنسي.

وستقام، اليوم، السبت، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي بلجيكا وإنجلترا، على أن تختتم فعاليات المونديال بعد غدٍ، بإقامة المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.