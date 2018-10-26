بوحيرد لن تحج قبل معاقبة قتلة خاشقجي

توالت التعقيبات على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والذي قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، وهذه المرة، كان التعقيبُ صادرًا عن الجزائرية المعروفة، جميلة بوحيدر، إذ قالت اليوم الجمعة إنها لن تذهب للأراضي السعودية، ولن تحجّ في حال لم تُكشف هويات قتلَة خاشقجي.

وأوضحت بوحيرد أن خاشقجي كان ضحيةً لعملية اغتيالٍ مُدبّرة على مستويات عُليا، مؤكدةً أن ما حصل ليس إلا جريمةً شنيعةً وبشعة.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن بوحيرد قولها إن الجريمةَ كانت عبارة عن عمليةٍ مدبرة بإحكام وبتخطيط من دوائر عليا في السعودية، مُشيرةً إلى أن المعلومات التي تناقلها الإعلام بخصوص قضية خاشقجي، تؤكد كذلك.

وأكدت بوحيرد أنها لن تزور السعودية، ولن تحجّ في حال ظلّ قتلة خاشقجي غير معروفين.

وتُعدّ بوحيرد من المناضلات اللاتي ساهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية، أثناء الاستعمار الفرنسي، وانضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية للنضال ضد الاحتلال الفرنسي، حينما كانت في العشرين من عمرها، ثم التحقت بصفوف الفدائيين وكانت أول المتطوعات لزرع القنابل في طريق الاستعمار الفرنسي، لتصير مُطارَدةً، واعتُقِلت لاحقًا.