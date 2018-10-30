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أميركا: تدشينُ موقع إلكتروني لمكافحة الكراهية

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 19:49

أميركا: تدشينُ موقع إلكتروني لمكافحة الكراهية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

في مُحاولةٍ للحد من جرائم الكراهية، أنشأت وزارة العدل الأميركية، أمس الإثنين، موقعا إلكترونيا جديدا لمكافحة هذا النوع من الجرائم، عن طريق توفير موارد حول هذه الجرائم  لجهات تطبيق القانون والإعلام والباحثين والضحايا.

ويشملُ الموقع مواد تدريب ومساعدة فنية وتسجيلات فيديو وتقارير أبحاث وإحصاءات وغيرها من المعلومات.

ووُجّهت خلال السنوات العشر الماضية، التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية، بحسب ما أكدت وزارة العدل.

وأعلن نائب وزير العدل رود روزنشتاين عن منحة بقيمة 840 ألف دولار من المعهد الوطني للعدل لإجراء دراسة جديدة حول جمع المعلومات عن جرائم الكراهية.

بدوره، أوضح نائبُ مساعد وزير العدل، جون غور، في بيان أنه "يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أدائهم عبادتهم".

وأضاف غور: "سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أميركا
#جرائم الكراهية
#موقع إلكتروني

من عرب 48

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