ميشيل أوباما: لن أسامح ترامب أبدًا!

ذكرت السيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة الأميركيّة، ميشيل أوباما، أنّها "لن تسامح" الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على شائعات نشرها بحقّ زوجها، باراك أوباما.

جاء ذلك في مذكرات لميشيل، من المقرر صدورها في كتاب جديد، تعليقًا على تصريحات لترامب شكّك فيها بأن زوجها ولد في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "سي. إن. إن"، اليوم السبت.

وأضافت: "ماذا لو أن شخصًا ما غير مستقر عقليًا حمل سلاحًا ناريًا وتوجه إلى البيت الأبيض (في ذلك الوقت)، بعد سماعه هذه التصريحات؟".

وتابعت: "إن ترامب عرّض سلامة أسرتي للخطر، ولن أسامحه أبدًا".

من جانبه، سخر ترامب من هذه التعليقات قائلًا: "إنها تحصل على مبالغ مالية كبيرة مقابل أن تؤلف كتابا، ونحن نتوقع جدلا قليلا"، حسب المصدر نفسه.

وقال ترامب في تصريحات صحافية "سيؤدّي هذا إلى قليل من الجدل. ولن أسامح باراك أوباما عما فعله بجيشنا الأميركيّ. لقد أنهكه، وأنا سأصلحه".

وتابع: "إن ما فعله بجيشنا جعل هذا البلد غير آمن لكم ولغيركم".

جدير بالذكر أن باراك أوباما هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأميركيّة، السابق لترامب مباشرةً، وقد شغل المنصب لولايتين متتاليتين بين عامي 2008 و2016.