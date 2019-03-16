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محكمة أميركية: الدستور يحمي الأصبع الأوسط

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 09:28

محكمة أميركية: الدستور يحمي الأصبع الأوسط
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت محكمة استئناف فدرالية في ولاية ميشيغان، الولايات المتحدة، بأن الحقوق الدستورية لسيدة قد تكون انتهكت، عندما حُررت بحقها مخالفة سرعة، بعد رفعها أصبعا الوسطى تجاه ضابط من شرطة ديترويت، عام 2017، تعبيراً عن غضبها.

ويشير قرار المحكمة أن الدعوى القضائية التي رفعتها ديبرا كروز – غولياس، السيدة المخالفة، من الممكن أن تمضي قدمًا.

وذكرت المحكمة أن الضابط المخالف لها، ماثيو مينارد، "كان ينبغي أن يعلم بالأمر على نحو أفضل" حتى إذا كان سائق السيارة فظًا.

أوقف مينارد كروز - غولياس وحرر لها مخالفة بسيطة، ولكن بعد انتهائه من تحرير المخالفة قامت المرأة برفع أصبعها الأوسط تجاهه.

فجاء رد مينارد في ايقافها مرة أخرى، وأعاد تحرر مخالفةٍ جديدةٍ لها، أكثر خطورة تتعلق بالسرعة الزائدة عن الحد المسموح.

ولكن كروز - غولياس رفعت دعوى وقالت إن حقها الخاص بحرية التعبير وكذا حقها في مقاومة التوقيف غير المبرر انتهكا، بسبب عدم احترام الشرطة لهما.  

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الاصبع الاوسط
#محكمة أميركية
#شرطة ديترويت
#مخالفة سير

من عرب 48

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