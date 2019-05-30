"أوبر" ستحظركم إن كنتم من أصحاب التصنيفات المنخفضة

أعلنت شركة "أوبر" أنها ستباشر بحظر الركاب الذين يمتازون بالتصنيفات المنخفضة، حيث قالت عملاقة خدمات الركوب إن "الركاب ذوي التصنيفات الأقل بكثير من المتوسط قد يفقدون إمكانية الوصول إلى أوبر إذا لم يهتموا بنصائح الشركة حول كيفية تحسين التصنيف".

وقالت أوبر "من المتوقع منذ فترة طويلة أن يلبي السائقون الحد الأدنى من التصنيف الذي يمكن أن يختلف من مدينة إلى أخرى، وبينما نتوقع أن يتأثر عدد صغير من الركاب بالحظر المعتمد على التصنيف، فإن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله".

وحرصت شركات خدمات الركوب على الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الركاب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مجموعة متنوعة من التقارير حول السائقين الذين يهاجمون الركاب، لكن سياسة أوبر الجديدة تعكس المخاوف المتعلقة بسلامة السائقين.

وربما لا يدرك العديد من الركاب أن السائقين يمكنهم تصنيفهم مثلما يصنفونهم، حيث يعرض التقييم الخاص بك تحت اسمك في شريط القائمة.

ووفقًا لمسؤولة السلامة في أوبر، كيت باركر، فإن الركاب سيحصلون على نصائح حول كيفية تحسين تصنيفاتهم، مثل تشجيع السلوك المهذب، وتجنب ترك القمامة في السيارة، وتجنب الطلب من السائقين تجاوز الحد الأقصى للسرعة.

وأوضحت الشركة أنها لن تعلن عن الحد الأدنى لمستوى التصنيف الذي يضع الركاب في منطقة الحظر، ويعزى ذلك جزئيًا إلى أن النتيجة ستعتمد على متوسط درجات المسافرين في مدينة الشخص، حيث لكل مدينة حدها الأدنى، والذي يرتبط مباشرة بمتوسط تصنيف الركاب في تلك المدينة.