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فيتنام تُميت نحو مليوني خنزير للحد من الإنفلونزا

تاريخ النشر: 31/05/2019 - 20:35

فيتنام تُميت نحو مليوني خنزير للحد من الإنفلونزا
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨/ رويترز

أعلنت فيتنام أنها أعدمت حوالي مليوني خنزير، في محاولة للحد من انتشار إنفلونزا الخنازير الأفريقية ودعت المواطنين، اليوم الجمعة، إلى الانضمام لجهود مكافحة المرض الذي ينتشر بسرعة شديدة.

وصرّح وزير الزراعة، نجويين شوان كونج، في اجتماع للبرلمان الفيتنامي أن الفيروس قد انتشر في 48 من أقاليم البلاد، البالغ عددها 63، ليرتفع عدد الخنازير التي أعدمت من 1.7 مليون إلى مليونين خلال أقل من أسبوع.

ويذكر أن ثلاثة أرباع إجمالي استهلاك فيتنام من اللحوم هو من الخنازير. ويبلغ عدد سكان البلاد 95 مليون نسمة، حيث يُستهلك معظم إنتاجها من الخنازير التي تربى في المزارع وعددها 30 مليونا محليا.

وتوجه كونج إلى السكان المحليين، ودعاهم إلى عدم مقاطعة لحوم الخنازير، ولكنه شجع المؤسسات التجارية على تخزين لحومها تحسبا لحدوث نقص في النصف الثاني من العام.

وقال "يجب ألا نزيد قطعان الخنازير في الوقت الحالي، وإنما نحول تركيزنا إلى زيادة أعداد الماشية والدواجن وإنتاج المزارع السمكية".

وقد تم رصد إنفلونزا الخنازير الأفريقية في آسيا، للمرة الأولى، في آب/ أغسطس الماضي، في الصين، والتي تعد أكبر دولة منتجة للحوم الخنازير في العالم.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#إنفلونزا الخنازير
#إنفلونزا الخنازير الأفريقية
#فيتنام
#فيروس

من عرب 48

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