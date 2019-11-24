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تبرُّع سعوديين بأعضائهم البشرية بعد شهرين من تشريع ذلك

تاريخ النشر: 24/11/2019 - 13:31

تبرُّع سعوديين بأعضائهم البشرية بعد شهرين من تشريع ذلك
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

تبرّع 124 سعوديا، بأحد أعضائهم البشرية، بعد نحو شهرين من الموافقة التشريعية التي أتت في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ومنح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، المواطنين المتبرعين، وسام الملك، من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا"، كما ذكرت كالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد.

وتأتي الموافقة بعد نحو شهرين من إقرار مجلس الشورى السعودي، تشريع "التبرع بالأعضاء البشرية".

وعادة ما يثير الحديث عن التبرع بالأعضاء جدلا في العالمين العربي والإسلامي إذ يراه بعض علماء الدين "حرام شرعًا"، في حين يجيزه آخرون، ويعد قضية شائكة في ظل تباين التأييد والمعارضة لها، غير أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء، يشير عبر موقعه الإلكتروني، إلى قرار سابق عن هيئة كبار العلماء بالبلاد، يجيز نقل أعضاء من إنسان إلى آخر سواءً كان حيًا أو ميتًا.

ويتكون مشروع النظام من 28 مادة ويهدف إلى "تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية"، وفق المصدر.

كما تشمل مواد "حماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسَنّ العقوبات"، وفق المصدر ذاته.

ووسام الملك عبد العزيز، هو ثالث الأوسمة السعودية من حيث الدرجة، ويمنح لمن يؤدي خدمة كبرى للدولة أو لأحد المؤسسات التابعة لها، أو يضحي تضحية كبيرة من أي نوع ذو قيمة معنوية.


#تبرع بالأعضاء
#السعودية
#الأعضاء البشرية

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