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أستراليا: تركيب أول كاميرات ترصد استخدام الهواتف أثناء السياقة

تاريخ النشر: 01/12/2019 - 08:07

أستراليا: تركيب أول كاميرات ترصد استخدام الهواتف أثناء السياقة
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز، في أستراليا، اليوم الأحد، تركيب أول كاميرات في العالم، مخصصة لرصد استخدام السائقين للهواتف المحمولة، في حملة حكومية لـ"تغيير الثقافة".

وقالت السلطات إن قرارها الجديدة ينبع من اعتزامها خفض عدد القتلى في حوادث الطرق بواقع الثلث خلال عامين.

وتقول هيئة النقل بالولاية إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف المحمولة ستعمل يوميا على مدار الأربع والعشرين ساعة وفي كل الأحوال المناخية لاكتشاف أي قائد سيارة يستخدم الهاتف المحمول.

وقال مساعد مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مايكل كوربوي: "إنه نظام لتغيير الثقافة".

ويبيح القانون في نيو ساوث ويلز الاتصال أو استقبال مكالمات صوتية أثناء قيادة السيارة ولكن شريطة استخدام السماعات. ويحظر القانون كل الاستخدامات الأخرى للهاتف المحمول أثناء القيادة مثل مكالمات الفيديو واستخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي والتصوير.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 329 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في حوادث طرق بولاية نيو ساوث ويلز مقابل 354 شخصا خلال سنة 2018 كلها. وتريد الولاية خفض عدد قتلى حوادث الطرق 30 بالمئة بحلول 2021.

وقالت هيئة النقل بالولاية إن كاميرات اكتشاف الهاتف المحمول تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور ورصد الاستخدام غير القانوني للهاتف.

وخلال أول ثلاثة أشهر بعد تشغيل أنظمة الرصد سيتم توجيه رسائل تحذير لقائدي السيارات المخالفين . وبعد ذلك ستكون العقوبة غرامة معيارية تبلغ 344 دولارا استراليا، وغرامة قدرها 457 دولارا استراليا، في مناطق المدارس.


#كاميرات
#أستراليا
#الهاتف المحمول
#حوادث السير

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