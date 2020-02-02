ملياردير ياباني يتنازل عن مسابقة لاصطحاب امرأة معه للقمر

أعلن الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، إيقافه البحث عن "امرأة مميزة" لمشاركته رحلة حول القمر، تعتزم شركة "سبيس إكس" إطلاقها.

وعزا ميزاوا الذي اكتسب ثروته الهائلة من العمل في مجال الموضة، تراجعه عن المسابقة التي أطلقها الشهر الماضي، لـ"مشاعر متبانية" إزاء المشاركة.

وكان مؤسس شركة "زوزو"، أكبر متجر لبيع الأزياء بالتجزئة على الإنترنت في اليابان، دعا النساء الراغبات بمرافقته على متن صاروخ شركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، "بيغ فالكون روكيت"، المتجه إلى القمر، عام 2023، لتقديم طلب عبر الإنترنت من أجل "تنظيم مباريات".

وأعلن ميزاوا (44 عاما) حينها، أنه يبحث عن فتاة أو سيدة غير متزوجة ممن تجاوزن العشرين من العمر على أن تدخل منافسة لتكون حبيبته من أجل إعداد فيلم وثائقي ستعرضه خدمة "أبيما تي في" للبث. وتقدمت للمنافسة نحو 28 ألف فتاة.

وقال ميزاوا إنه يشعر "بأسف بالغ" لقراره الانسحاب واعتذر لمن تقدمن للمنافسة وللعاملين في "أبيما تي في" في تغريدات على حسابه على "تويتر" الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في اليابان إذ يزيد عدد متابعيه عن سبعة ملايين.

وباع ميزاوا موقع "زوزو" الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة العام الماضي لمجموعة "سوفت بنك". وهو معروف بطرح أفكار مثيرة للجدل وإن كانت لا تحقق نجاحا في بعض الأحيان.

فمثلا عندما كان رئيسا تنفيذيا لموقع "زوزو" الإلكتروني، ابتكر بذلة أطلق عليها اسم بذلة زوزو، وهي بذلة ضيقة منقطة تمكن مستخدمها من تحديد قياسات جسده لطلب ملابس مصنوعة له خصيصا، لكن الفكرة لم تنجح عمليا.

ووعد ميزاوا بمنح تسعة ملايين دولار لمتابعيه على "تويتر" فيما وصفه بأنه "تجربة اجتماعية" حتى يرى إن كان ذلك سيزيد من سعادتهم.