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"سفن الصحراء" تستعدّ لسباق قمم الثلوج في وان التركية

تاريخ النشر: 03/02/2020 - 11:05

"سفن الصحراء" تستعدّ لسباق قمم الثلوج في وان التركية
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول

تحتفي محافظة وان التركية في هذه الفترة من كل عام، بمهرجانات سباقية للجمال الملقبة بـ"سفينة الصحراء"، والتي تنتشر بكثرة في غربي تركيا، واستعدادًا لهذه المهرجانات يحرص الشقيقان التركيان مصطفى وباران أرباي على الاعتناء بصحة ومظهر جمالهما.

(الأناضول)

ويُطعم الشقيقان مجموعتهما المكونة من أحد عشر جملًا في الصباح الباكر، ويصطحبانها في فسحة قريبة حول المزرعة التي تكتسي بالثلوج البيضاء، ثم يدرّبان كل جمل على حدا وفقا لنوع المسابقة التي أشركاه فيها، حيث تتنوع المسابقات بين التنافس على الجري بسرعة، والمصارعة، والجَمال.

(أناضول)

وقال باران أرباي، إن "تربية الجِمال -رغم صعوبتها- إلا أنها تمتاز على غيرها من الحيوانات الأخرى كالبقر والغنم "، وأضاف أنهما "يحرصان على تدريب الجِمال فوق الثلوج لأن ذلك يكسبها القوة ويزيد من قدراتها ومقاومتها".

(الأناضول)

أما الشقيق الآخر، مصطفى أرباي، فقال إن الناقة "قوجا بودروم" التي تضمها المجموعة، نالت الدرجة الأولى قبل ثلاثة أعوام، خلال سباق أقيم في مدينة بودروم جنوب غربي البلاد.

الناقة "قوجا بودروم" (الأناضول)

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