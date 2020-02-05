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حارس ديفيد كاميرون نسي المُسدّس على متن الطائرة

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 13:34

حارس ديفيد كاميرون نسي المُسدّس على متن الطائرة
(تويتر)
عرب ٤٨ / أ ف ب

نسي الشُرطيّ المُكلف بـحماية رئيس وزراء بريطانيا السابق، ديفيد كاميرون، مُسدسّه أثناء دخولهِ حمّام طائرة مقلعة من نيويورك إلى لندن، مما سبب ذعرًا في الطائرة، وأفادت شرطة لندن "فرانس برس" بأنّها "على علم بهذه الحادثة التي وقعت أثناء رحلة باتجاه المملكة المتحدة في 3 شباط/فبراير". وستتخذ الشُرطة جميع الإجراءات اللازمة.

وعثر مسافر على المسدس من طراز "غلوك-19"، قبيل إقلاع الرحلة الآتية من نيويورك إلى لندن، ما أثار ذعره ودفعه إلى تنبيه الطاقم. وأضافت شُرطة لندن أنّ "الضابط المعني أعفي من مهامه"، موضحة أنّها تأخذ الأمر بـ"كثير من الجدية"، وفتحت تحقيقا داخليا.

ونقلت صحيفة "ذي صن" عن مسافر كان على متن الرحلة أنّ "قائد الطائرة أكد العثور على مسدس ما أثار الهلع لدى الجميع". وتابع أنّ قائد الطائرة "حاول تهدئة الركاب من خلال توضيحه أنّ القانون يسمح لضباط الحماية حيازة سلاح شخصي على متن الطائرات وأنّ المسدس أعيد للضابط المعني". وعلاوة على نسيانه السلاح، نسي الشرطي جوزا سفره وجواز سفر ديفيد كاميرون في الحمّام.

وتشتهر رئاسة ديفيد كاميرون للسلطة التنفيذية البريطانية التي بدأت في 2010، بالاستفتاء الذي دعا إليه في 2016 حول بريكست، واستقال من منصبه غداة ظهور النتائج التي أتت معاكسة لحملته المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وانسحب من الحياة السياسة عقب ذلك.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#دافيد كاميرون
#الطائرة
#لندن
#السفر

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