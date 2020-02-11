  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

الثلوج تكسو بغداد للمرة الأولى منذ 12 عامًا

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 11:08

الثلوج تكسو بغداد للمرة الأولى منذ 12 عامًا
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

استيقظ سكان بغداد، اليوم الثلاثاء، ليجدوا أن الثلوج غطّت شوارع عاصمة إحدى أكثر دول العالم حرًا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008 الذي تساقطت الثلوج فيه بشكل خفيف للمرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن.

(أ ب)

وأفاد سكان المدينة أن الثلوج التي تجمّعت فوق السيارات، والأشجار، وأسطح الأبنية غير مسبوقة، حيث أوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتّها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر.

(أ ب)

وقال مدير إعلام الأحوال الجوية العراقية، عامر الجابري إن "تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد، وأن في أجواء ستبقى شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع"، وتابع أن "المنخفض الجوي جاء من أوروبا".

وتساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، من بينها كربلاء، والموصل، كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع المسلّح في سورية المجاورة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بغداد
#العراق
#ثلوج

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيويورك: روبوت يسدي نصائح للمارة وقاية من كورونا
نيويورك: روبوت يسدي نصائح للمارة وقاية من كورونا

2020-02-11

80 عامًا على "توم وجيري"... كيف بدأت القصة؟
80 عامًا على "توم وجيري"... كيف بدأت القصة؟

2020-02-10

دراسة: تراجُع في ثقة مواطني دول حلف "الناتو" بالحماية الأميركية
دراسة: تراجُع في ثقة مواطني دول حلف "الناتو" بالحماية الأميركية

2020-02-10

الأكثر قراءة

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10
حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

2020-02-10
إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

2020-02-10
إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم

إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"

2020-02-10
الإمارات تسحب قواتها من اليمن

الإمارات تسحب قواتها من اليمن

2020-02-10