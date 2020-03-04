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مُذكرات وودي ألن: هل تُنشر في ظلّ تهم التحرّش؟

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 12:04

مُذكرات وودي ألن: هل تُنشر في ظلّ تهم التحرّش؟
وودي آلن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

استنكرَ نجل وودي آلن، رونان فارو، أمس الثلاثاء، إعلان نشر مذكرات وودي آلن قائلًا "إنه لا يرغب في مشاركة دار النشر نفسها معه وبالتالي سيترك مجموعة آشيت".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في أيار/ مايو العام الماضي، أنّ المخرج الأميركي، وودي آلن الحائز على جوائز أوسكار يواجه رفضا واسع النطاق في الأوساط السينمائية بسبب الاتهامات التي طالته حول التحرش بابنته بالتبنّي، تبعا لذلك لم يجد آلن دار نشر تصدر كتاب مذكراته.

وأوضح رونان الذي ابتعد عن والده منذ فترة طويلة أن مجموعة آشيت لم تُراجع محتويات الكتاب وليست مخوّلة بالإعلان. ولفت إلى أن "الناشر لم يتصل بشقيقته ديلان للتأكد من صحة ما رواه وودي ألن والدها بالتبني"، في ما اعتبره "افتقارًا للاحترافية".

وقال رونان فارو الذي شعر "بخيبة أمل" لعلمه من الصحافة عن نشر هذه المذكرات إنه "لا يستطيع أن يعمل مع ناشر يتصرف بهذه الطريقة". إثر ذلك من المُمكن إلغاء إعلان نشر المُذكرات.

وأعلنت دار "غراند سنترال بابليشينغ" التي تتخذ في نيويورك مقرا لها والتابعة لمجموعة "آشيت" الاثنين أنها حصلت على حقوق نشر مذكرات المخرج الأميركي في السابع من نيسان/ أبريل العام الماضي.

ووصفت دار النشر كتاب "آبروبو أوف نوثينغ" بأنه "قصة شاملة لحياة وودي ألن على الصعيدين الشخصي والمهني".

ونشر رونان فارو كتابه الثاني "كاتش أند كيل" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو يدور حول الاتهامات بالاعتداء والتحرش الموجهة ضد المنتج الهوليوودي هارفي واينستين.

ولاقى نشر الكتاب نجاحا كبيرا عن شركة "ليتل، براون أند كومباني" التابعة لمجموعة "آشيت" وترجم إلى الفرنسية تحت عنوان "لي فير تير".

ويُذكر أنه إثر انطلاقة حركة #مي تو في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، اتهمت ديلان فارو والدها بالتبني وودي ألن بالاعتداء الجنسي عليها في العام 1992 عندما كانت في السابعة من العمر.

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#وودي ألن
#مخرج سينمائي
#مذكرات
#دار نشر
#رونان فارو

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