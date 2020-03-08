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باراغواي: محاكمة رونالدينيو وشقيقه لدخولهما البلاد بوثائق مزورة

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 07:48

باراغواي: محاكمة رونالدينيو وشقيقه لدخولهما البلاد بوثائق مزورة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

اعتقلت السلطات في باراغواي، أول من أمس الجمعة، نجم كرة القدم البرازيلي، رونالدينيو وشقيقه بعد دخولهما إلى البلاد بوثائق مزورة.

وأوقف اللاعب السابق في منتخبي برشلونة وإيه سي ميلان، وشقيقه، في فندق بالعاصمة أسونسيون.

(أ ب)

ومثل الشقيقان أمام المحكمة أمس السبت، بعد أن حققت معهما الشرطة بشأن التهمة التي وُجهت لهما، بدخول البلاد بوثائق باراغوانية مزورة وُجدت بحوزتهما الأسبوع الماضي.

وقال البرازيليان إنهما أتيا إلى أسونسيون لأسباب تتعلق بالعمل.

وأضافا أن الوثائق عرضت عليهما كهدية من رجل الأعمال البرازيلي ويلمونديس سوسا ليريا المسجون بالفعل.

وفاز رونالدينيو بالكرة الذهبية عام 2005، واعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

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