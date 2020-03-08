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كيف تغلّبت جامعة ستانفورد الأميركيّة على كورونا؟

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 10:17

كيف تغلّبت جامعة ستانفورد الأميركيّة على كورونا؟
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت جامعة ستانفورد الأميركيّة، عن ابتداءها التدريس عبر الإنترنت مع حلول يوم غد الإثنين، وذلك حتى نهاية فصل الشتاء، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الجامعة الواقعة شمالي كاليفورنيا، إنها تتوقع "أن يستمر عدد الإصابات بالفيروس بالارتفاع في منطقتنا وفي أوساط جامعتنا".

وأكدت أن مجموعة كبيرة من النشاطات في الجامعة التي تضم 16500 طالب، ستلغى أو تعدل.

وفي بيان منفصل، قالت مديرة الجامعة بيرسيس دريل إن "طالبين في ستانفورد عزلا نفسيهما بعد تعرضهما المحتمل لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19". وأوضحت أن "الطالبين غادرا مساكن الطلاب بانتظار نتيجة الفحوصات".

وأعلنت جامعتان في ولاية واشنطن يوم الجمعة، حيث سجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس، أنهما ستعتمدان الدروس عبر الإنترنت.

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#ستانفورد
#أميركا
#دراسة
#إنترنت

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