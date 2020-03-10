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كورونا: فنانة إيطالية تعلن عن حفلة موسيقية افتراضية لمواجهة العزلة

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 19:18

كورونا: فنانة إيطالية تعلن عن حفلة موسيقية افتراضية لمواجهة العزلة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت المغنية الإيطالية الشهيرة جانا نانيني، اليوم الثلاثاء، عن إقامة حفلة موسيقية افتراضية من داخل منزلها لمكافحة "العزلة" الناتجة عن تدابير السلامة والوقاية التي فرضتها السلطات للقضاء على انتشار فيروس كورونا.

وقالت المغنية عبر حسابها في "إنستغرام"، إن "الأمر الرهيب مع هذا الفيروس هو شعور العزلة. يجب على كل واحد منا أن يضع في تصرف المجتمع شيئا يتميز به. أنا في ميلانو وأريد أن أبث عبر الإنترنت أغاني روك لكي نشعر جميعًا بأننا أقرب من بعضنا البعض وبأمان".

جانا نانيني تبلغ من العمر 65 عامًا وهي مشهورة جدًا في إيطاليا وقد أصدرت خلال مسيرتها الفنية الممتدة على أكثر من أربعين عامًا حوالى ثلاثين ألبومًا.

وتابعت المغنية تقول إننا "سنعتمد الإجراءات المستخدمة في المدارس لتوفير الدروس عبر الإنترنت وسنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز معا هذه المرحلة العصيبة". وختمت رسالتها "أنتظركم الخميس عند الساعة الرابعة من بعد الظهر".

ومنعت الحكومة الإيطالية التجمعات والحفلات الموسيقية وأغلقت دور السينما وحظرت المآتم حتى الثالث من نيسان/ أبريل، في محاولة للجم انتشار الفيروس الذي أصاب تسعة آلاف شخص وتسبب بوفاة 463 وفق آخر حصيلة رسمية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جانا نانيني
#إيطاليا
#حفلة موسيقية
#افتراضية
#كورونا
#عزلة

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