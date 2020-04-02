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بريطانيا: رجل مصاب بكورونا هدد شرطيا بالسعال فحكم عليه بالسجن

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 09:55

بريطانيا: رجل مصاب بكورونا هدد شرطيا بالسعال فحكم عليه بالسجن
من بريطانيا ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

سعل رجل مصاب بفيروس كورونا في وجه شرطي في بريطانيا مهددا إياه بنقل إصابته إليه، نتيجة لذلك فقد أوقف وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وفق ما جاء في بيان للشرطة، أمس الأربعاء.

وحكم على آدم لويس البالغ من العمر 55 عاما بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا.

وبعد محاولته فتح أبواب سيارات في وسط لندن على ما يبدو، حاول شرطي توقيفه وتفتيشه، وإثر ذلك، كسر لويس زجاجة نبيذ كان يضعها على الأرض ثم هدد الشرطي شفهيا، وفقا لبيان صادر عن شرطة مدينة لندن.

وقال قبل السعال في وجه الشرطي إنه "أنا مصاب بكوفيد 19 وسأسعل في وجهك وسأنقل العدوى إليك"، وقد أوقف لويس عقب ذلك ومثل أمام محكمة في ويستمنستر أمس الأربعاء.

وقالت المسؤولة في الشرطة، هيلين هاربر إن "رغم أن هذا النوع من الاعتداءات نادر لحسن الحظ، فإن هذا الحادث كان فظيعا، وإذا واجهنا هذا النوع من السلوك غير المقبول سنكون صارمين في ردنا". وأضافت "آمل بأن تحمل العقوبة اليوم رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع اعتداءات مماثلة".


#فيروس كورونا
#كورونا
#بريطانيا
#سعال
#شرطي

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