"ديزني +" تستقطب 50 مليون اشتراك بغضون خمس أشهر

تخطّت منصّة "ديزني +" للبث التدفقي، عتبة الـ50 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، وتم تسجيل هذا الرقم فقط بعد خمس أشهر من انطلاق المنصة في الولايات المتحدة، وبعد أسبوعين على انطلاقها في أوروبا.

وقال المسؤول في "ديزني" كيفين ماير، في بيان صحافي نُشر أمس الأربعاء، إنه "يشرفنا أن ديزني+ تروق لملايين الأشخاص وهذا يبشر بالخير لتوسعنا المستقبلي في أوروبا الغربية واليابان وأنحاء أميركا اللاتينية في وقت لاحق من هذا العام".

وقد أطلقت "ديزني+" في تشرين الثاني/نوفمبر في أميركا الشمالية وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا.

قصر "ديزني لاند" (توضيحية Pixabay)

وفي مقابل بضعة دولارات أو يوروهات شهريًا، تتيح الوصول إلى البرامج الأصلية، وأكثر من 500 فيلم وآلاف المسلسلات. وفي أوائل شباط/ فبراير، كان لدى المنصة أكثر من 28 مليون مشترك متجاوزة توقعاتها الخاصة، وفقا للرئيس السابق للشركة بوب إيغر.

وأطلقت المنصة خلال الأسبوعين الماضيين في المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا.

ولم يتطرق البيان إلى "كوفيد 19" الذي دفع السلطات في العديد من البلدان إلى إجبار سكانها على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس. فقد ازداد الوقت الذي يمضيه الأشخاص على الشبكات الاجتماعية ومنصات الترفيه منذ أن حوصر نصف البشر في منازلهم.