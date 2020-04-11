  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

نيويورك: دفن بقبور جماعيّة لضحايا كورونا

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 09:05

نيويورك: دفن بقبور جماعيّة لضحايا كورونا
(أ. ب.)
عرب ٤٨

قالت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail، أمس الجمعة، إن السلطات المختصة في مدينة نيويورك الأمريكية، بدأت دفن ضحايا فيروس كورونا في قبور جماعية.

ونشرت الصحيفة البريطانية مساء أمس صورا وشريط فيديو لمقبرة جماعية تم حفرها في جزيرة هارت بنيويورك، وهي جزيرة كانت تستخدم منذ أكثر من 150 سنة كمقبرة للفقراء.

وأضافت أن هناك مئات من سكان نيويورك يموتون كل يوم في بيوتهم أو في الشوارع، لكن السلطات لا تسجل وفياتهم كحالات وفاة بكورونا حتى عندما تبدو عليهم أعراض مرض "كوفيد-19"، ما يثير الشبهات حول إمكانية تعتيم السلطات على العدد الحقيقي لضحايا الوباء.

وفي 2 من الشهر الجاري، حجزت السلطات الأمريكية 100 ألف كيس بلاستيكي لنقل جثث المتوفين احترازا لتنامي عدد حالات الوفاة بسبب وباء كورونا.

يذكر أن حصيلة الوفيات بكورونا في ولاية نيويورك قد تجاوزت 5 آلاف حالة، فيما إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم الولايات المتحدة تعدى 87 ألف حالة.


#قبور جماعية
#نيويورك
#الولايات المتحدة
#كورونا

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بولسونارو كغيره من قيادات عالمية يخالف إجراءات الوقاية من كورونا
بولسونارو كغيره من قيادات عالمية يخالف إجراءات الوقاية من كورونا

2020-04-11

"من قتل القطط للقداديس الرقمية".. كيف واجهت الكنيسة الأوبئة؟
"من قتل القطط للقداديس الرقمية".. كيف واجهت الكنيسة الأوبئة؟

2020-04-10

سباق قرصنة للكمامات بين الدول الكبرى
سباق قرصنة للكمامات بين الدول الكبرى

2020-04-10

الأكثر قراءة

الأردن: توقيف مالك قناة

الأردن: توقيف مالك قناة "رؤيا" ومدير الأخبار لنشر تقرير

2020-04-10
ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 10408

ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 10408

2020-04-10
خطة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي: الهايتك والبنوك والمصانع أولا

خطة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي: الهايتك والبنوك والمصانع أولا

2020-04-10
الضفة تُسجل إصابة جديدة بكورونا لعامل فلسطيني يعمل في أراضي الداخل

الضفة تُسجل إصابة جديدة بكورونا لعامل فلسطيني يعمل في أراضي الداخل

2020-04-10
كورونا في البلاد: بدء استئناف عمل المواصلات العامة الأحد وتأجيل دفع غرامات

كورونا في البلاد: بدء استئناف عمل المواصلات العامة الأحد وتأجيل دفع غرامات

2020-04-10