شركة يابانية تعرض شققًا سكنية مجانية لتفادي "طلاق كورونا"

عرضت شركة يابانية شققها الفارغة للأزواج الذين يعانون من مشاكل وتوترات ناجمة عن تدابير الإغلاق بسبب وباء كورونا المستجد، ليتمكن كل طرف من الانعزال والحصول على بعض الوقت بمفرده.

وقالت شركة "كاسوكو" التي تقدم وحدات مفروشة بالكامل للأشخاص الذين يرغبون بالهروب من العائلة، سواء للعمل أو لمجرد السلام والهدوء، إنها ترجو من الزبائن التشاور معها قبل التفكير في ما أسمته بـ‘طلاق فيروس كورونا‘".

وقال الناطق باسم الشركة، كوسوكي أمانو، إن "شركة كاسوكو أصبح لديها 20 زبونًا منذ أطلقت الحملة في الثالث من نيسان/ ابريل، كما أن الخدمة تتضمن استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة للطلاق مع مسؤول قانوني".

وأضاف أمانو أن "من بين الأشخاص الذين لجأوا إلى هذه الخدمة امرأة قالت إنها هربت بعد شجار كبير مع زوجها، وأخرى قالت إنها تريد الحصول على بعض الوقت لنفسها لأنها تعبت من رعاية أطفالها الموجودين في المنزل طوال اليوم بسبب إغلاق المدرسة فيما يعمل زوجها عن بعد من البيت".

وأوضح أنه "ليس لدينا بيانات كثيرة تظهر أن الطلاق آخذ في الازدياد، لكن تقارير وسائل الإعلام تفيد بأن معدلات الطلاق ترتفع في الصين وروسيا بعد إجراءات الإغلاق، ما جعلنا نتوصل إلى ابتكار هذه الخدمة".

وبالرعم من أن الشركة تسوّق الشقق بطريقة فكاهية، إلا أنها اجتذبت أيضًا المستخدمين الذين يواجهون مشكلات خطيرة، من بينهم امرأة فرت من العنف المنزلي.

وتملك الشركة حوالى 500 وحدة في أنحاء البلاد، خصوصًا في وسط طوكيو، ويعني انخفاض السياحة أن الكثير منها أصبحت شاغرة إلا أن الطلب على المكاتب البعيدة للعمل عن بُعد يساعد على تعويض النقص.

وأتت هذه الحملة مع انتشار وسم #طلاق_كورونا باللغة اليابانية على تطبيق "تويتر"، الأمر الذي دفع إذاعة "إن اتش كيه" العامة لتكريس جزء من برنامجها الصباحي لتقديم النصائح حول تجنب الإحباط، الذي قد يؤدي إلى الطلاق فيما يكون الأزواج محصورين داخل شقق ضيقة في كثير من الأحيان.