كيف نرتدي الكمامة دون التسبب بتصاعد البخار على النظارة؟

تتبنى دول الحجر الصحي الأقنعة الطبية وكمامات الوجه الواقية الآن كإجراءات إلزامية تحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه قد تشكّل تحديا عند ارتداء النظارات الطبية حيث يتكثّف هواء الزفير الدافئ المتصاعد من حافة الكمامة العليا على عدسات النظارات في صورة قطرات صغيرة قد تتسّبب في عدم وضوح الرؤية وبالتالي قد يلجأ من يرتدون النظارات إلى عدم استخدام القناع الطبي.

ولكن لا يوجد مشكلة دون حل ويمكنك توفير الحماية الشخصية عن طريق ارتداء الكمامة دون التضرّر من ارتداء نظاراتك، من خلال النصائح التالية:

ليونة الكمامة

في كل كمامة قماشية هناك معدن يمتد على عظمة الأنف، بإمكانك أن تلوي المعدن بحيث تصبح الكمامة ضيقة أكثر على منطقة الأنف، الأمر الذي يجعلها لا تهتز ولا تسمح للبخار أن يدخل داخلها.

بالإضافة إلى أن هنالك إمكانية إلى تضييق الكمامة من خلال شدّ القطعة المرنة ما وراء الأذن، كما ذكر المحاضر الأميركي، شين سي لوي من جامعة ييل أنه "لو شعرت أن البخار ينفذ من الكمامة، فذلك معناه أنها غير شديدة على الوجه".

إلصاق الكمامة

يمكن إلصاق القسم العلوي من الكمامة على عظمة الأنف بملصقات طبية فقط وكما أوضح الدكتور، أندرو جانوسكي من جامعة واشنطن، أن استعمال الملصقات العادية المستعملة في الحرف اليدوية لا تساعد أن تحبس البخار داخل الكمامة، وأضاف جاونسكي أيضا أن هذا النوع من الملصقات يمكن أن يضايق البشرة بتركيبته على عكس الملصقات الطبية.

رطوبة الكمامة

بإمكانك ترطيب الكمامة في الجزء الأعلى منها حتى لا تتلامس مع النظارات الطبية التي ترتديها، من خلال استعمال مرطبات أو كريمات ويجدر عدم استخدام الماء للترطيب لأن الكمامة الورقية مثلا تجف بسرعة على عكس الكمامات القماشية.