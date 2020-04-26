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إيطاليا: محترف دراجة هوائية يتحول الى عامل توصيل بسبب كورونا

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 10:33

إيطاليا: محترف دراجة هوائية يتحول الى عامل توصيل بسبب كورونا
(تويتر)
عرب ٤٨ / وكالات

استعد الدراج المحترف، أومبرتو مارينغو، للمشاركة في طواف إيطاليا للدراجات الهوائية هذا العام، لكن فيروس كورونا المستجد غيرت من خطته كالكثيرين من الرياضيين، الفنانين التي تأجلت عروضهم.

غيّر الدراج المحترف أومبرتو مارينغو، مهنته إلى ممارسة خدمة التوصيل على دراجته، واستغل ذلك في طواف إيطاليا على دراجته للتدرب والاستعداد للسنة القادمة. إذ اختير فريقه "فيني زابو-كي تيم أم" للمشاركة في طواف إيطاليا، الذي كان يتعين انطلاقه في 9 أيار/ مايو من بودابست. وكان يأمل في الوجود على خط الانطلاق.

ويقوم مارينغو بجولته المتضمنة ما بين 20 و30 خدمة توصيل من ثلاثة متاجر في كولينيو، وذلك لمسافة يومية بين 50 و60 كيلومترا، وصلت إلى سبعين قبل عيد الفصح.

وقال مارينغو إن "الزبائن مندهشون. خصوصا أنني أحاول دوما الصعود على السلالم بدلا من المصعد لكي أتدرب أكثر. لكن الأهم أنني الوحيد الذي يقوم بذلك على الدراجة. لذا يندهشون لرؤية درّاج".


#ايطاليا
#دراج
#عامل توصيل
#فيروس كورونا

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