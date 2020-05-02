الصين تستهزئ بترامب وإدارته لأزمة كورونا بفيلم رسوم متحركة

أنتجت الصين فيلم رسوم متحركة قصير يحمل عنوان "ونس أبون إيه فيرس" تسخر من خلاله من تعامل الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا واستخدمت به رموزا بلاستيكية لتجسيد البلدين.

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول لجائحة.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يوم الخميس إنه "واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك".

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" فيلم الرسوم المتحركة، ينفتح فيه الستار الأحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش "التيراكوتا" يرتدي كمامة ويقابله تمثال الحرية.

ويقول المحارب "لقد اكتشفنا فيروسا جديدا".

فيرد تمثال الحرية "وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب".

ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصي أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي فيرد التمثال بنوع من الإنكار فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترامب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.

ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمّر لونه ويصاب بحمى "هل تستمع إلى نفسك؟".

فيرد عليه قائلًا "نحن دائمًا على صواب لو كنا نناقض أنفسنا".

وتتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم فيما يتعلق بشدة التفشي وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.

وقال ترامب في مقابلة مع "رويترز" إنه يعتقد أن تعامل الصين مع جائحة كورونا دليل على أن بكين "ستبذل كل ما بوسعها" كي يخسر الانتخابات التي تجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر.