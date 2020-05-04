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مشاهير وصحافيون يطالبون بولسنارو حماية الشعوب الأصلية بالأمازون

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 11:26

مشاهير وصحافيون يطالبون بولسنارو حماية الشعوب الأصلية بالأمازون
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بعث المصور الصحافي البرازيلي، سيباستياو سالغادو، رسالة مفتوحة إلى الرئيس البرازيلي اليميني، جايير بولسونارو وقعها مشاهير مثل براد بيت ومادونا، يدعوه فيها إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لإنقاذ الشعوب الأصلية في الأمازون من جائحة كورونا.

وجاء في الرسالة المدعومة بعريضة على الإنترنت جمعت حتى الآن حوالى 50 ألف توقيع "تواجه الشعوب الأصلية في البرازيل تهديدا خطيرا لبقائها مع تفشي وباء كوفيد 19".

وفاز هذا المصور البالغ من العمر 76 عاما بالعديد من الجوائز العالمية لتصويره فقراء في أنحاء العالم، وكان تركيزه الأخير خصوصا على شعوب حوض غابات الأمازون المطيرة.

وأضافت الرسالة التي وقعتها قائمة من المشاهير من بينهم بول مكارتني وريتشارد غير وميريل ستريب أنه "قبل خمسة قرون، دمرت هذه الجماعات العرقية بسبب أمراض جلبها المستعمرون الأوروبيون، اليوم مع انتشار هذه الآفة الجديدة بسرعة في أنحاء البرازيل قد يختفي شعب الأمازون الأصلي تماما نظرا إلى عدم امتلاكه وسائل لمكافحة الوباء القاتل".

وظهر النجوم في مقطع فيديو للمخرج البرازيلي فرناندو ميريليس يتضمن كلمة لسالغادو يدعو فيها بولسونارو إلى "ضمان حماية" شعوب الأمازون، وقال سالغادو "إن البرازيل مُدينة لسكانها الأوائل. لقد حان الوقت للقيام بما كان ينبغي القيام به منذ وقت طويل".

وولاية الأمازون البرازيلية، وهي موطن لمعظم السكان الأصليين في البلاد، واحدة من المناطق الأكثر تضررا من الوباء مع أكثر من 500 وفاة حتى الآن وفقا لوزارة الصحة.


#البرازيل
#بولسونارو
#الأمازون
#فيروس كورونا

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