في ظل كورونا: أسبوع الموضة من باريس إلى الإنترنت

أعلن الاتحاد الفرنسي للأزياء والموضة عن إقامة أسبوع الموضة هذا العام بطريقة مختلفة في ظلّ ما فرضته ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجدّ، بعرضه عبر منصّة إلكترونية، بعد أنباء في نهاية شهر آذار/ مارس عن إلغاء أسابيع للموضة في أنحاء مختلفة من العالم بينها باريس وإيطاليا.

ووفق ما أعلنته دار الأزياء، فسيكون أسبوع الموضة المقبل في باريس مكرسا لأزياء الرجال وسيجرى عبر الإنترنت بين التاسع من تموز/ يوليو والثالث عشر منه على ما ذكر اتحاد الأزياء الراقية والموضة.

ويفترض أن تقدّم مجموعات الملابس الرجالية الجاهزة لربيع-صيف 2021 "على شكل فيلم أو مقاطع مصورة" على منصة إلكترونية خاصة، مع الإبقاء على "مبدأ البرنامج الرسمي" على ما أوضح الاتحاد في بيان.

وبسبب وباء كوفيد-19، ألغي أسبوع الموضة للملابس الجاهزة (23-28 حزيران/ يونيو) والأزياء الراقية (5 إلى 9 تموز/ يوليو)؛ وفي ظلّ التغييرات الحاصلة مع فيروس كورونا المستجد، يفكر المصممون بمرحلة ما بعد الوباء.

وفي ظل أزمة كورونا تلوح في الأفق أزمة حقيقية لمصممي الأزياء حول العالم؛ فقد كان المدير الفني لدار "إيف سان لوران" أنطوني فاكارلو أعلن أن الدار انسحبت من أسبوع باريس للموضة 2020 مفضلة تصميم المجموعات وعرضها بوتيرتها الخاصة مع التركيز على "علاقتها بالأفراد ويومياتهم".

فيما دعا المصمم الإيطالي جورجيو أرماني الذي يقدم مجموعاته للملابس الجاهزة في ميلانو وللأزياء الراقية في باريس، في آذار/ مارس إلى "التخلي عن كل ما هو غير أساسي".

ويقام أسبوع الموضة في باريس مرة كل عامين، وهو عبارة عن سلسلة عروض لمصممين من جميع أنحاء العالم؛ وتبدأ جولة المصممين من المدينة الإيطالية ميلانو، وتمتد إلى باريس حيث يتم تحديد مواعيد العروض والأماكن بواسطة اتحاد الأزياء الفرنسي.

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