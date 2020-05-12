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كورونا: مطعم سويدي يخصص مقعدا واحدا لزبونه الوحيد

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 11:52

كورونا: مطعم سويدي يخصص مقعدا واحدا لزبونه الوحيد
(تويتر)
عرب ٤٨

استقبل مطعم سويدي يحتوي على طاولة واحدة ومقعدا واحدا لأول زبائنه، في محاولة للجمع بين تجربة التنزه وحماية الزبائن من خطر العدوى بفيروس كورونا.

ويحمل المطعم الجديد اسم "طاولة لشخص واحد" ولا يعمل به أي نادل ولكن يقدم الطعام في سلة تخرج من نافذة المطبخ وتصل للطاولة عن طريق بكرة دوارة.

وقال الطاهي، راسموس بيرسون إن "عند نهاية خيط البكرة توجد الطاولة والمقعد". وأضاف أن أول سلة تصل إلى الطاولة تحمل مشروبا.

وقال بيرسون، الذي افتح المطعم مع شريكته ليندا كارلسون، إن الفكرة طرأت لهما عندما جاء والدا ليندا للزيارة في شهر آذار/مارس فأعدا لهما طاولة بالخارج وقدما الطعام عن طريق النافذة.

وأوضح بيرسون أنه "أعتقد أن أكثر ما يفتقده الكثيرون الآن هو السفر... وبما أننا لا يمكننا السفر جغرافيا إلى مكان بعيد أعتقد أن بإمكاننا السفر بأفكارنا ومن أفضل وسائل السفر الداخلي، في اعتقادي على الأقل، الطعام والطبيعة".

والمطاعم في السويد، على عكس دول كثيرة في أوروبا، مسموح لها بفتح أبوابها وسط جائحة كورونا على أن تحافظ على معايير التباعد الاجتماعي.

وقالت كارلسون إن مطعم الزبون الواحد محجوز طوال شهر أيار/ مايو وما زالت بعض الأوقات متاحة في شهري يونيو حزيران تموز/ يوليو كما أنه مزود بإجراءات للوقاية من تقلبات الطقس والأمطار.


#السويد
#مطعم
#زبون واحد
#فيروس كورونا

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