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الذكرى الـ75 لاستسلام اليابان في الحرب العالميّة الثانية

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 11:08

الذكرى الـ75 لاستسلام اليابان في الحرب العالميّة الثانية
صورة أرشيفية من المجزرة
عرب ٤٨ ووكالات

عبّر إمبراطور اليابان، ناروهيتو، عن "ندمه الشديد" على ما مضى من تاريخ الحرب على بلاده إثر الحرب العالمية الثانية وصلّى في ذكرى مرور 75 عامًا على استسلام اليابان.

وقال الإمبراطور ناروهيتو البالغ من العمر 60 عامًا في مراسيم لإحياء ذكرى قتلى الحرب "أرجو بصدق ألا تكرر أبدا مرة أخرى ويلات الحروب".

إن الإمبراطور ناروهيتو هو أول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب وهو حفيد الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت باسمه القوات الإمبراطورية الحرب.

ووصل الإمبراطور ناروهيتو إلى عرش البلاد العام الماضي بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش.

وسبق حدث استسلام اليابان في الحرب العالميّة الثانية أنّ في 9 آب/ أغسطس 1945 عند الساعة 11,02 صباحا، أدى انفجار القنبلة "إيه" إلى تدمير 80% من المباني في مدينة ناغاساكي اليابانية بما في ذلك كاتدرائية أوراكامي الشهيرة وتسبب في مقتل حوالى 74 ألف شخص.

وفي 6 آب/ أغسطس، أدى إسقاط قنبلة "ليتل بوي" إلى تدمير مدينة هيروشيما الواقعة في الشمال ما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص.

وسمح إلقاء القنبلتين المدمرتين بهزيمة اليابان. ففي الخامس عشر من آب/ أغسطس 1945، أعلن الإمبراطور هيروهيتو لليابانيين استسلام بلدهم للحلفاء، منهيا بذلك الحرب العالمية الثانية.

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