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فوربس: ثروة إيلون ماسك تبلغ 100 مليار دولار

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 22:06

فوربس: ثروة إيلون ماسك تبلغ 100 مليار دولار
إيلون ماسك (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أظهرت قائمة مجلة "فوربس" للمليارديرات الحاليين أن صافي قيمة ثروة المستثمر إيلون ماسك، تجاوز مئة مليار دولار اليوم، الجمعة، في وقت قفزت فيه أسهم شركة صناعة السيارات الكهربية تسلا بأكثر من خمسة أمثال قيمتها هذا العام.

وتقول فوربس إن جزءا كبيرا من ثروة ماسك يأتي من حصته في تسلا، التي تبلغ نسبتها 21 في المئة.

وارتفعت أسهم تسلا، التي طرحت للتداول العام بسعر 17 دولارا للسهم في عام 2010، بنسبة 3.5 في المئة في التعاملات الصباحية اليوم لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2318.49 دولار.

وصارت الشركة أعلى شركات صناعة السيارات في العالم قيمة من حيث رأس المال السوقي في الأول من تموز/ يوليو عندما تجاوزت شركة "تويوتا موتور"، التي كانت في المقدمة. وجعلت الشركة كثيرا من المستثمرين الأفراد فيها مليونيرات في السنوات العشر الماضية.

وماسك الآن جزء من نادي نخبة يضم أربعة آخرين فقط يتكون صافي قيمة ثروة كل منهم من 12 رقما.

ومع ذلك فإن ثروته، التي تبلغ حوالي مئة مليار دولار، تعادل بالكاد نحو نصف صافي قيمة ثروة أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون دوت كوم"، وفقا لفوربس.

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