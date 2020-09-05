  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

بيطري: أغاني فرانك سيناترا كانت كفيلة بتهدئة فيل

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 09:35

بيطري: أغاني فرانك سيناترا كانت كفيلة بتهدئة فيل
تصوير شاشة من تقرير (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز

قال بيطري إن أغاني فرانك سيناترا كانت سببًا في تهدئة فيل غير سعيد، وهذا الطبيب يتبع لطاقم البيطريين المكلفين بتقييم ما إذا كان يمكن نقل الفيل كافان من الظروف السيئة في حديقة حيوانات في عاصمة باكستان إلى محمية آمنة في كمبوديا.

وعمل أمير خليل وهو طبيب بيطري في مناطق الحرب لإنقاذ الحيوانات، وهو موجود الآن في إسلام أباد مع منظمة "فور بوز" لرعاية الحيوانات لتحديد ما إذا كان سفر كافان آمنا بعد أن قضت محكمة باكستانية في أيار/ مايو بأنه يجب تحرير جميع الحيوانات في حديقة حيوان إسلام أباد أو نقلها إلى بيئة أفضل.

وقال "عندما وصلنا قبل عشرة أيام، بدأت في تدريبه والغناء له وتجاوب معي حتى تنشأ بيننا علاقة". مضيفا أنه اختار أغنية سيناترا الشهيرة (ماي واي).

ولطالما أثار المدافعون عن حقوق الحيوان مخاوف بشأن الظروف في حديقة الحيوانات في إسلام أباد، حيث نفقت عشرات الحيوانات بما في ذلك ستة أشبال في السنوات الأربع الماضية. وجاء قرار المحكمة بعد حملة عالمية استمرت أربع سنوات، بدعم من المغنية الأميركية شير.

وهناك خطط لنقل كافان إلى كمبوديا إذا أمكن ذلك. وقضى الفيل البالغ من العمر 36 عاما معظم حياته في حظيرة صغيرة بها مأوى هزيل، وأمضى السنوات الثماني الأخيرة وحده بعد موت وليفته.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الفيل كافان
#إسلام أباد
#نقل الحيوانات

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"شهداء"؟ ترامب: لا، "حمقى وفاشلون"
"شهداء"؟ ترامب: لا، "حمقى وفاشلون"

2020-09-04

"سلاح كيميائي روسي سمم نافالني".. تعرفوا علي تأثيره
"سلاح كيميائي روسي سمم نافالني".. تعرفوا علي تأثيره

2020-09-03

وفاة "دوتش".. مدرّس الرّياضيّات الذي قتل 15 ألفًا
وفاة "دوتش".. مدرّس الرّياضيّات الذي قتل 15 ألفًا

2020-09-02

الأكثر قراءة

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي "أوسلو" 

2020-09-04
نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

2020-09-04
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-04
3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

2020-09-04
البحرين تسمح للرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات المرور بأجوائها

البحرين تسمح للرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات المرور بأجوائها

2020-09-04