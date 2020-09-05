بيطري: أغاني فرانك سيناترا كانت كفيلة بتهدئة فيل

قال بيطري إن أغاني فرانك سيناترا كانت سببًا في تهدئة فيل غير سعيد، وهذا الطبيب يتبع لطاقم البيطريين المكلفين بتقييم ما إذا كان يمكن نقل الفيل كافان من الظروف السيئة في حديقة حيوانات في عاصمة باكستان إلى محمية آمنة في كمبوديا.

وعمل أمير خليل وهو طبيب بيطري في مناطق الحرب لإنقاذ الحيوانات، وهو موجود الآن في إسلام أباد مع منظمة "فور بوز" لرعاية الحيوانات لتحديد ما إذا كان سفر كافان آمنا بعد أن قضت محكمة باكستانية في أيار/ مايو بأنه يجب تحرير جميع الحيوانات في حديقة حيوان إسلام أباد أو نقلها إلى بيئة أفضل.

وقال "عندما وصلنا قبل عشرة أيام، بدأت في تدريبه والغناء له وتجاوب معي حتى تنشأ بيننا علاقة". مضيفا أنه اختار أغنية سيناترا الشهيرة (ماي واي).

ولطالما أثار المدافعون عن حقوق الحيوان مخاوف بشأن الظروف في حديقة الحيوانات في إسلام أباد، حيث نفقت عشرات الحيوانات بما في ذلك ستة أشبال في السنوات الأربع الماضية. وجاء قرار المحكمة بعد حملة عالمية استمرت أربع سنوات، بدعم من المغنية الأميركية شير.

وهناك خطط لنقل كافان إلى كمبوديا إذا أمكن ذلك. وقضى الفيل البالغ من العمر 36 عاما معظم حياته في حظيرة صغيرة بها مأوى هزيل، وأمضى السنوات الثماني الأخيرة وحده بعد موت وليفته.