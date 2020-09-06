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"أمازون" تُخلي ساحة سوق البذور للتجار الأميركيين فقط

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 12:46

"أمازون" تُخلي ساحة سوق البذور للتجار الأميركيين فقط
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حظرت منصة "أمازون" شراء البذور المستوردة بعد شكاوى آلاف الأميركيين من تلقيهم طرودا تحوي كميات من البذور لم يطلبوها هذا الصيف، خصوصا التي وصلت من الصين.

وأعلنت المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية في رسالة بعثت بها إلى وكالة "فرانس برس" جاء فيها "بتنا اليوم نسمح فقط ببيع بذور من تجار يتخذون مقرا لهم في الولايات المتحدة".

وكشفت وزارة الزراعة نهاية تموز/ يوليو عن تلقي أميركيين طرودا تحوي بذورا زراعية كما أوصت بعدم زرعها خشية أن تنطوي على مخاطر على الزراعة الأميركية.

وبيّنت الفحوص التي أجريت على هذه الطرود الغامضة أن ما لا يقل عن 14 نوعًا من البذور المختلفة وصلت إلى مستهلكين أميركيين، بما يشمل النعناع والخردل وإكليل الجبل والخزام والورود.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أصدرته في 12 آب/ أغسطس الماضي "في هذه المرحلة، الأدلة المتوفرة لدينا تشير إلى أن هذه الطرود ليست سوى عمليات احتيال يتلقى خلالها الأشخاص منتجات لم يطلبوها من جانب تاجر يعمد بعدها إلى نشر تعليقات إيجابية مزيفة لزيادة مبيعاته".

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#أمازون
#بذور
#مستوردة
#أميركا

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