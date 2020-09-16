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مزاد يعرض هيكلا عظميا لتيرانوصور في نيويورك

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 20:42

مزاد يعرض هيكلا عظميا لتيرانوصور في نيويورك
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعرض دار "كريستيز" لمزادات الفنون وهي رائدة في مجالها، هيكلا عظميا لتيرانوصور وهو الأكثر اكتمالا من نوعه عالميا، للبيع في مزاد في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر في نيويورك، مع توقعات بتحقيق سعر قياسي في هذا المجال.

هذا النموذج للحيوان المسمى "ستان" الذي كان يراوح وزنه بين سبعة أطنان وثمانية وطوله 12 مترا، هو خير ممثل لفصيلة الديناصورات الأشهر التي تثير اهتمام العالم أجمع.

وقد اكتُشف الهيكل العظمي العائد إلى 67 مليون سنة، في العام 1987 قرب مدينة بافالو بولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وخصص علماء إحاثة من معهد البحوث الجيولوجية في بلاك هيلز بولاية داكوتا الجنوبية، أكثر من ثلاثة آلاف ساعة عمل لنبش الهيكل العظمي المؤلف من 188 عظمة وإعادة تشكيله.

وهو استُخدم مذاك لإعداد نماذج تحاكي هذا الديناصور في عشرات المتاحف العالمية الراغبة في الاحتفاظ بنسخة من الحيوان الذي قضى عن حوالى عشرين عاما وفق تقديرات الباحثين.

وبعد محطة له في اليابان، يُعرض الهيكل العظمي منذ 1996 في متحف "بلاك هيلز إنستيتيوت".

وأوضح المسؤول عن قسم الأدوات العلمية والتاريخ الطبيعي في دار "كريستيز" في لندن أن المزاد يقام إثر خلاف بين مديري المعهد.

ويتيح القانون بيع الهيكل العظمي إذا ما اكتُشف على أرض خاصة، وهو الحال مع هذا النموذج.

وتقدر قيمة الهيكل العظمي المتحجر بمبلغ يراوح بين ستة ملايين دولار وثمانية ملايين، ما من شأنه تحطيم السعر القياسي في هذا المجال والذي حققه تيرانوصور آخر يعرف باسم "سو" بيع في مزاد لدار "سوذبيز" في تشرين الأول/أكتوبر 1997 في مقابل 8,4 ملايين دولار في متحف فيلد للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.

وعثر فقط على حوالى خمسين هيكلا عظميا لتيرانوصورات منذ أول نموذج في العالم سنة 1902.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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