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ستوكهولم لم ترَ الشمس منذ مطلع الشهر الحالي!

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 10:42

ستوكهولم لم ترَ الشمس منذ مطلع الشهر الحالي!
منظر عام لستوكهولم (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

في ظل الشتاء الاسكندينافي القاسي ذي النهارات القصيرة، لم ترَ مناطق سويدية عدة بينها العاصمة ستوكهولم الشمس ولو لساعة واحدة في كانون الأول/ديسمبر، إذ لا يزال عدّاد معهد الساعات التي شهدت إشراقا للشمس في معهد الأرصاد الجوية عالقا عند نقطة الصفر.

وقال عالم المناخ في المعهد السويدي للأرصاد الجوية وعلم المياه، لينوس كارلسون: "مطلع كانون الاول/ديسمبر كان غائما بأقل تعبير".

وقد بزغ نهار يوم الخميس عند الساعة 08:33 وحل الظلام عند الساعة 14:48 في العاصمة السويدية، لكن من دون أي أثر للشمس التي لم ترها ستوكهولم منذ أكثر من عشرة أيام، إذ لم تسجل أي ساعة توصف بأنها مشمسة منذ مطلع الشهر الجاري فيما التوقعات للأيام المقبلة تبقى قاتمة.

وفي المعدل، تسجل ستوكهولم 33 ساعة شمس في كانون الأول/ديسمبر، مع ما يقرب من ساعة في اليوم.

وفي ظل الأجواء المكفهرة أصلا في السويد والعالم بفعل الجائحة، أتى وباء كوفيد-19 على حفلات "عيد النور"، وهو تقليد سويدي يقام سنويا في عيد القديسة لوسيا في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وسنة 1934، لم تر ستوكهولم الشمس بتاتا طوال شهر كانون الأول/ديسمبر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ستوكهولم
#الشمس
#كانون الأول

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