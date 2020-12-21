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تعامد أشعة الشمس على معبدين فرعونيين بمصر

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 11:43

تعامد أشعة الشمس على معبدين فرعونيين بمصر
تصوير (مصطفى حجاجي)
عرب ٤٨ / الأناضول

شهدت مصر صباح اليوم الإثنين، تعامد أشعة الشمس، على معبدين فرعونيين بمصر، في ظاهرة فلكية لافتة أسماها القدماء المصريين بـ"الانقلاب الشتوي".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، شهدت محافظتا الأقصر جنوبي البلاد والفيوم وسط البلاد، تعامد الشمس على مقصورتي "قدس الأقداس" بمعبدي الكرنك وقصر قارون في البلاد.

وقالت الوكالة أن "زوار معبد الكرنك بمحافظة الأقصر (جنوب)، شاهدوا هذه الظاهرة الفلكي الساعة 6:31 صباحا، إيذانا ببدء فصل الشتاء في 21 كانون أول/ ديسمبر الجاري".

كما شاهد زوار معبد قارون بمحافظة الفيوم (وسط) هذه الظاهرة الفلكية الساعة 6:46 صباحا، حسب المصدر ذاته.

ومعبد قصر قارون، بُني في العصر اليوناني الروماني (323 - 31 ق.م) وخُصص لعبادة الإله "سوبك" و"ديونيسيوس" آلهة الخمر والحب عند الرومان، إذ يضم نحو 100 حجرة أثرية كانت تستخدم في تخزين الغلال والمحاصيل الزراعية.

فيما يشهد معبد الكرنك ظاهرة فلكية مماثلة حيث تتعامد الشمس على "قدس أقداس الإله آمون" بالمعبد، في 21 حزيران/ يونيو من كل عام، تزامنًا مع بدء فصل الصيف الذي سماه القدماء المصريون بـ"الانقلاب الصيفي".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مصر
#تعامد الشمس
#معابد في مصر

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