  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

هونغ كونغ: مبادرة تتوسّط تبادل الزهور بين المعتقلين السياسيين وذويهم

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 18:47

هونغ كونغ: مبادرة تتوسّط تبادل الزهور بين المعتقلين السياسيين وذويهم
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

تفتح سامنتا علبة تحوي نبتة الصبّار في عيد الميلاد فتجهش بالبكاء، لأن الهدية غير المتوقعة وصلتها من حبيبها القابع حاليا في السجن بسبب مشاركته في تظاهرات في هونغ كونغ العام الماضي.

والوسيط بينهما كانت مُنسقة الأزهار في هونغ كونغ، إليز إيب، التي تحضّر هدايا من جانب أشخاص يمضون الميلاد في السجن على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الرافضة لتشديد بكين قبضتها على هونغ كونغ.

وكتب الحبيب المسجون على قصاصة ورق "هي تحب الكلاب، لكنها تحبني أكثر". وقد وجدت إليز إيب هدية مناسبة لسامنتا هي عبارة عن نبتة صبار على شكل رأس جرو.

من مظاهرات هونغ كونغ (أ ب)

وتوضح سامنتا بتأثر ظاهر لوكالة "فرانس برس" أن "تلقي هذه الهدية يشكّل دعما كبيرا لي. السجناء لا تتسنى لهم في العادة فرصة إرسال زهور أو هدايا".

وتلقى حوالى خمسين شخصا من الأقارب أو الأصدقاء هدايا ميلادية طلب إرسالها سجناء وحضّرتها بالمجّان إليز إيب التي أطلقت في تموز/ يوليو جمعيتها "أرسل معكم الزهور".

وهي أوضحت لوكالة "فرانس برس" أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى "التقريب أكثر بين الأشخاص القابعين في السجن وأولئك الذين بقوا خارجه".

وأضاف "أريد أيضا، مع كل عملية توصيل من هذا النوع والقصص المرفقة معها، أن أذكّر العالم بأن كثيرين ضحّوا بحياتهم السعيدة والطبيعية للدفاع عن مدينتنا".

وأوقف أكثر من عشرة آلاف شخص في هونغ كونغ لمشاركتهم في تظاهرات اتسم كثير منها بالعنف، عمّت هونغ كونغ على مدى أشهر اعتبارا من حزيران/يونيو 2019.

ويسجل عدد السجناء ازديادا مطردا، فيما تزداد مهمة حماية حقوقهم تعقيدا في ظل إقصاء جميع النواب المؤيدين للديمقراطية من البرلمان. وكذلك وضعت السلطات عقبات إضافية على الزيارات إلى السجون.

وتساعد جمعية "وال-فير" التابعة للنائب السابق شيو كا-تشون السجناء على إبقاء التواصل مع العالم الخارجي وتتولى إيصال الأزهار أو النباتات المرسلة من ذويهم إليهم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هونغ كونع
#معتقلون سياسيون
#مبادرة تبادل الورد

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة آخر عميل مزدوج بين بريطانيا وروسيا في خمسينات القرن الماضي
وفاة آخر عميل مزدوج بين بريطانيا وروسيا في خمسينات القرن الماضي

2020-12-26

إدانة أستاذ جامعي روسي بقتل طالبته
إدانة أستاذ جامعي روسي بقتل طالبته

2020-12-25

كورونا يحرم بيت لحم من فرحتها بعيد الميلاد المجيد
كورونا يحرم بيت لحم من فرحتها بعيد الميلاد المجيد

2020-12-24

الأكثر قراءة

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

المرصد السوري: مقتل 6 مقاتلين بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي في المصياف

2020-12-25
الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

الحكومة تصادق على قيود مشددة: التعليمات الكاملة للإغلاق الثالث

2020-12-25

"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة

2020-12-25
استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-25
مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

مصرع شخص إثر انقلاب ’جيب’ في الأغوار

2020-12-25