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وفاة آخر عميل مزدوج بين بريطانيا وروسيا في خمسينات القرن الماضي

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 13:21

وفاة آخر عميل مزدوج بين بريطانيا وروسيا في خمسينات القرن الماضي
جورج بلايك (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وكالات أنباء روسية، اليوم السبت، وفاة العميل البريطاني المزدوج جورج بلايك، الذي كان يتجسس لصالح الاستخبارات السوفياتية في الخمسينات، عن عمر ناهز 98 عامًا.

وقال الناطق باسم جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي إيفانوف، لوكالة تاس للأنباء "اليوم، غادرنا عنصر المخابرات الأسطوري... جورج بلايك. لقد أحب بلدنا بصدق، وكات معجبًا بإنجازات شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية".

كان بلايك عضوًا في قوات المقاومة في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينضم إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (أم آي 6) خلال الحرب الباردة، ثمّ قدّم خدماته إلى السوفيات خلال الخمسينات بعدما شهد على قصف الأميركيين للمدنيين في كوريا.

وأمّن للاستخبارات السوفياتية أسماء مئات من العملاء، وكشف وجود نفق سري في برلين الشرقية، كان يستخدم للتجسس على السوفيات.

وبعدما كشف أمره عميل بولندي مزدوج، حكم على بلايك في عام 1961 بالسجن 42 عامًا في بريطانيا. لكنه نجح بالفرار بعد خمس سنوات بواسطة سلّم من الحبال، وبمساعدة المساجين الذين كانوا برفقته.

وتمكن بعدها بلايك من تجاوز الستار الحديدي في جمهورية ألمانيا الديموقراطية (ألمانيا الشرقية) ليستقرّ بنهاية المطاف شرقًا في الاتحاد السوفياتي.

وتعتبره موسكو بطلًا وقلّد برتبة كولونيل في الاستخبارات الروسية. وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كرّس بلايك حياته من أجله، لم يندم الجاسوس قطّ على أفعاله.

وكان بلايك آخر من بقي على قيد الحياة من جيل من الجواسيس البريطانيين الذين نجح الاتحاد السوفياتي بتجنيدهم لصالحه خلال الحرب الباردة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جواسيس
#جورج بلايك
#بريطانيا
#روسيا

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