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طائر بجع يُعطّل حركة سير 23 قطارًا في ألمانيا

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 10:20

طائر بجع يُعطّل حركة سير 23 قطارًا في ألمانيا
طائر البجع (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعطّلت حركة سير القطارات لمدة ساعة واحدة تقريبًا في ألمانيا، بسبب طائر بجع كان متوقفا عند السكة بعدما فقد شريكه في المكان، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء لإجلائه، على ما أعلنت الشرطة.

وأشار بيان لشرطة كاسل إلى أن طائري البجع ضلا طريقهما "خلال رحلة استكشافية" وحطّا عند سكك حديد للقطارات السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في وسط ألمانيا.

وقد نفق أحد الطائرين، على الأرجح بسبب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية، وفق سرد للوقائع التي حصلت في 23 كانون الأول/ ديسمبر ونُشرت تفاصيلها الإثنين.

وبعد هذا الفراق المؤلم، جلست البجعة الثكلى إلى جانب شريكها النافق وتصدت لكل محاولات العاملين في المكان من أجل إبعادها عن السكك.

واستدعي عناصر إطفاء مزودون تجهيزات خاصة وتمكنوا من سحب جيفة طائر البجع النافق وإبعاد شريكه سالما من الموقع. وقد أطلق الطائر بعد إغاثته في نهر فولدا. وتسببت هذه الحادثة بتأخير ثلاثة وعشرين قطارا لفترة تقرب من خمسين دقيقة، وفق البيان.

وبحسب الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول طيلة حياتها العيش مع شريك لها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طائر بجع
#ألمانيا
#نفوق طائر بجع

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