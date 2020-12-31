والد بوريس جونسون يقدم طلبًا للحصول على الجنسيّة الفرنسيّة

تقدم ستانلي، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية، بالتزامن مع انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من الاتحاد الأوروبي، الليلة، بعد 48 عامًا من عضويتها فيه.

وقال ستانلي جونسون (80 عاما)، متحدثا بالفرنسية، لمحطة الإذاعة الفرنسية"RTL"، اليوم الخميس: "أنا فرنسي، وُلدت والدتي في فرنسا، لأم فرنسية كما كان جدها فرنسيا أيضا".

وأضاف: "بالنسبة لي يتعلق باستعادة ما كنت أملكه بالفعل وهذا يجعلني سعيدا جدا". وتابع بالقول: "سأكون دائمًا أوروبيًا وهذا أمر مؤكد، ولا يمكن لأحد أن يقول للشعب البريطاني: أنتم لستم أوروبيين".

ويريد والد رئيس الوزراء البريطاني الحصول على الجنسية الفرنسية استنادا إلى كون والدته فرنسية.

وعلى صعيد آخر، شدد ستانلي جونسون على أن استمرار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي "أمر هام"، رغم خروج بريطانيا نهائيا منه خلال ساعات.

وكان ستانلي جونسون في البداية من المتحمسين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء "بريكست"، غير أنه تحول لدعم معسكر المغادرة بعد مرور عام على إجراء الاستفتاء.

وكان ستانلي يؤيد "البقاء على متن السفينة ومحاولة التغيير من الداخل"، في عام 2017، إلا أنه غير من رأيه قائلا: "لا يمكن لبريطانيا البقاء في قطار يتخذ اتجاها لا تريده، في إشارة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم، تحول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمرحلة ما بعد "بريكست"، رسميا إلى قانون بعد حصوله على الموافقة الملكية.

وفي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (23:00 ت.غ)، أو منتصف الليل في بروكسل، ستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعد مرور 4 سنوات على الاستفتاء الذي أجري عام 2016.