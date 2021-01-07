إيلون ماسك أصبح أغنى رجل في العالم

عرب ٤٨ / أ ف ب

أصبح إيلون ماسك، صاحب شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الخميس، أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز".

ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم تيسلا التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال البالغ 49 عامًا صاحب مجموعة "أمازون" جيف بيزوس الذي كان أثرى أثرياء العالم منذ العام 2017.

ويملك إيلون ماسك كذلك شركة "سبايس إكس" لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية ("ناسا")، لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وقدّرت محطة "سي أن بي سي" التلفزيونية الأميركية ثروة إلون ماسك بحوالى 185 مليار دولار.

يذكر أن ماسك بدأ عام 2020 بثروة 27 مليار دولار فقط، وكان بالكاد من بين أغنى 50 شخصًا.

وأضاف سعر سهم "تيسلا" الصاروخي، الذي زاد أكثر من تسعة أضعاف خلال العام الماضي، جنبًا إلى جنب رواتبه السخية أكثر من 150 مليار دولار إلى صافي ثروته.