عاصفة ثلجيّة تضرب مدريد.. 3 وفيات حتى الآن

أودت عاصفة ثلجية شديدة في إسبانيا منذ 36 ساعة بحياة ثلاثة أشخاص، اليوم السبت، وتشل الأجواء العاصفة قسما من البلاد وخصوصا العاصمة مدريد، مع توقع استمرار الأحوال الجوية على ما هي راهنا.

وأُعلنت حالة الإنذار القصوى في وسط إسبانيا الذي يشهد رياحا شديدة مصحوبة بثلوج تتساقط بلا توقف. وأغلقت كل التقاطعات وعلقت القطارات والرحلات الجوية، وطلبت السلطات من السكان ملازمة منازلهم.

ودعا وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، المواطنين في تغريدة إلى "تفادي التنقلات والالتزام بتعليمات أجهزة الطوارئ" موصيا بـ"إبداء أكبر قدر من الحيطة في مواجهة العاصفة فيلومينا".

عاصفة ثلجية في مدريد (أ ب)

وقال خلال مؤتمر صحافي "إن كان عدد الحوادث محدودا نسبيا على الرغم من الظروف الجوية البالغة الصعوبة، فإننا نأسف لوفاة ثلاثة أشخاص".

وأحد الضحايا الثلاث رجل عثر عليه مطمورا تحت الثلج في ثارثاليخو إلى شمالي غرب مدريد، على ما أوضح الوزير.

وطلب من السكان "إرجاء أي تنقلات على الطرق" فيما أسعفت فرق الإغاثة وكاسحات الثلوج التابعة للجيش 1500 سائق سيارة محاصرين بالثلج.

وشدد الوزير على أن "الثلوج ستتحول إلى جليد" في الأيام المقبلة مع ترقب هبوط درجات الحرارة إلى ما دون عشر درجات تحت الصفر الأسبوع المقبل. وتتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر موجة البرد حتى الخميس.

عاصفة ثلجية في مدريد (أ ب)

وغطت مدريد طبقة كثيفة من الثلج لم تشهدها العاصمة منذ نصف قرن، فشوهدت شلوح أشجار أرضا تحت تأثير الثلج والرياح، وسيارات متروكة في وسط الطريق، فيما أخرج البعض زلاجاتهم للتزحلق في أماكن مثل ساحة لا بويرتا ديل سول حيث عبرت حتى زلاجة تجرها خمسة كلاب، بحسب صور التقطتها وكالة "فرانس برس" أو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

Madrid, Spain has smashed snowfall records in an ongoing historic blizzard.



Great video by a good friend of mine, Mercedes Pérez pic.twitter.com/rqlqzydgjP — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) January 9, 2021

وحذر رئيس بلدية العاصمة، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، على "تويتر" بأن "الوضع في غاية الخطورة" داعيا سكان مدريد إلى عدم الخروج من منازلهم.

وقال لشبكة "لا سيكستا" التلفزيونية "إننا نعمل على فتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات في أسرع ما يمكن لكن الأمر صعب بصراحة طالما أن الثلج يتساقط".

وأعلنت رئيسة المنطقة، إيزابيل دياز أيوسو، أن كل المؤسسات التربوية من دور حضانة ومدارس وجامعات ستبقى مغلقة الإثنين والثلاثاء "بانتظار أن نرى كيف سيتطور" الوضع.

كما أغلقت المتنزهات العامة وأوقفت حافلات النقل المشترك وعمليات جمع النفايات.

عاصفة ثلجية في مدريد (أ ب)

أما مطار مدريد-باراخاس الدولي المغلق منذ مساء الجمعة، فسيبقى مغلقا السبت "لأسباب أمنية". وألغيت حوالى ثلاثين رحلة، أمس الجمعة، كما اضطر عدد مماثل من الرحلات للهبوط في مطارات أخرى.

وإضافة إلى مدريد، طالت العاصفة الثلجية بشدة مناطق أراغون وفالنسيا وكاستيا لا مانتشا وكاتالونيا، مع توقع انتقال العاصفة، الأحد، إلى شمالي إسبانيا.