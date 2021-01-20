ترامب يغادر البيت الأبيض: "سوف نعود بطريقة أو بأخرى"

غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديمقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين ظهرًا.

وأقلعت المروحية الرئاسية "مارين وان" وعلى متنها دونالد وميلانيا ترامب من حدائق البيت الأبيض. وتحدّث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت على أربع سنوات" تمثل "شرف العمر".

وأهم ما جاء في كلمة ترامب أنها "كانت 4 سنوات ممتازة وأنجز فيها الكثير". وقال إن "ما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير لقد أعدنا بناء الجيش الأميركي واهتممنا بقدامى الجيش الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل".

وأضاف ترامب أننا "لولا جائحة كورونا لحققنا أرقاما لم نكن لنراها، ومررنا بأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد وأتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم".

وختم قائلا "نحن أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم، أتمنى حظا سعيدا للإدارة الجديدة وأعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا، سوف نعود بطريقة أو بأخرى".

مراسم تنصيب بايدن

يتقلد الرئيس الأميركي المُنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، منصب رئاسة الولايات المتحدة ليكون الرئيس السادس والأربعين بعد جورج واشنطن المُؤسِس، وتدخل ولايته حيّز التنفيذ لـ4 سنوات مقبلة.

سيؤدي جو بايدن، بعد ظهر اليوم، حلف اليمين، بصفته رئيس أميركا الجديد، في حفل تقليدي يتناسق مع البروتوكول المُعتمد لمراسيم تسليم السلطة، لكنه يختلف عن أي حفل تنصيب آخر في تاريخ الولايات المتحدة.

سيحضُر الحفل رؤساء سابقون وقادة الكونغرس وفنانو أداء وعروض، أمام جمهور محدود بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، ومن جهة أخرى بسبب التأهب الأمني الذي تفرضه قوات الأمن الوطني في العاصمة وفي محيط مبنى الكابيتول والبيت الأبيض تحسبا من أعمال إرهاب محتملة.

ماذا يجري اليوم؟

يُلزَم كل رئيس أميركي ونائبه بعد أن يتم انتخابهما بحلف يمين الولاء للولايات المتحدة الأميركية، وفي هذه الحالة سيؤدي بايدن وكامالا هاريس اليمين كرئيس ونائب رئيس بعد ظهر اليوم.

وسيلقي بايدن أول خطاب رئاسي له، وفي الليل، سيشارك بايدن في حدث تلفزيوني يسمى "الاحتفال بأميركا".

عشرات آلاف الأعلام أمام الكونغرس الأميركي (أ ب)

الحضور والغياب

يُتوقّع أن يشارك حفل التنصيب، معظم الطبقة السياسية الحاكمة من أعضاء الكونغرس والمحكمة العليا، وبعضٌ من الرؤساء الأميركيين السابقين، وسيحضر باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، وكذلك السيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.

ولن يحضر جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عامًا، وهو أكبر رئيس سابق على قيد الحياة، والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، لكنهما أرسلا "أطيب التمنيات"، وهذا أول حفل تنصيب سيغيب عنه كارتر منذ أن أدى اليمين عام 1977.

(أ ب)

واعتذر الرئيس الخاسر، دونالد ترامب، مُسبقًا مما يجعله أول رئيس يتخلى عن تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون عام 1869. لكنّ نائبه مايك بنس، سيحضر المراسيم.

جدول حفل التنصيب

لم يُعلن عن وقت بدء التنصيب بشكل دقيق، ولكن من المتوقع أن يبدأ الحدث حوالي الساعة 11 صباحًا في الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول.

وتُفتتح المراسيم بابتهال من القس ليو جيه أودونوفان، القس اليسوعي، وستتلو قسم الولاء أندريا هول، وهي أول إطفائية أميركية من أصل أفريقي تصبح قائدة لإدارة الإنقاذ من الحرائق في ساوث فولتون، جورجيا.

وستغني الفنانة ليدي جاجا، النشيد الوطني للبلاد، ويُذكر أنها تعاونت مع بايدن بشأن قضايا العنف المنزلي عندما كان نائب الرئيس بعهد أوباما، وشاركت بحملته الانتخابية في انتخابات 2020.

وستقدّم الشابة الأميركية الشاعرة، أماندا جورمان، قصيدة كتبتها للمناسبة بعنوان "The Hill We Climb" (تسلقنا التلال)، وأعلنت جورمان عن اعتزامها الترشح لمنصب الرئيس في عام 2036.

أماندا جورمان (أ ب)

ويتبع ذلك، عرض لجينيفر لوبيز، ثم سيغني بروكس، وبعد ذلك، يحين دور القس سيلفستر بيمان.

التدابير الأمنية

تتمترس العديد من قوات ووحدات الحرس الوطني في محيط مبنى الكابيتول والبيت الأبيض، بعد أن انتهك مؤيدو ترامب مبنى الكابيتول أثناء فرز الأصوات الانتخابية، وتم استدعاء أكثر من 25,000 من أفراد الحرس الوطني للحفاظ على أمان الحدث، فيما تم نصب سياج أمني إضافي بالقرب من المبنى، وتم أيضًا إغلاق البيت الأبيض والعديد من الشوارع.

واتفقت مجموعتان كان لديهما تصاريح للمظاهرات على تنظيمها في مناطق مختلفة قريبة، وسيتم فحص الحضور وهم في طريقهم إلى المظاهرات.

(أ ب)

مراسيم بعد الحفل

بعد أداء اليمين، سيشارك بايدن وهاريس في المرور مع أفراد من الجيش على الجبهة الشرقية لمبنى الكابيتول.

وفي هذا التقليد العسكري يحترم الانتقال السلمي للسلطة إلى قائد أعلى جديد، وسيتم تمثيل كل فرع من فروع الجيش.

ثم سيكرّم بايدن وزوجته جيل، وهاريس وزوجها دوغ إيمهوف، الجيش عبر الذهاب إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية في فرجينيا، حيث سيضعون إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

ومن بعد ذلك سيتوجه بايدن وزوجته وهاريس وزوجها، إلى البيت الأبيض لأول مرة، وسيحصلون على مرافقة رئاسية هناك.