ولادة نادرة لشبل بعد عملية تلقيح اصطناعي

أعلنت حديقة الحيوانات في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، عن ولادة الشبل "سيمبا" بعد عملية تلقيح اصطناعي؛ وذلك في سابقة من نوعها في هذه الدولة جنوب شرق آسيا.

وقالت هيئة "وايلدلايف ريزرفز سينغابور" التي تدير الحديقة في بيان لها إن الشبل المولود في تشرين الأول/ أكتوبر "بصحة جيدة" ويظهر سلوكا "فضوليا"، وهو يكبر بجانب والدته كايلا لكنه لن يعرف والده موسافا وهو أسد إفريقي مسنّ قضى بعد عملية التلقيح.

وأوضحت الهيئة أن "موسافا عاش حتى سن متقدمة بلغت عشرين عاما لكنه لم يرزق بأي أشبال خلال حياته لأن سلوكه العدائي لم يتح له التزاوج بنجاح مع إناث".

ولا تزال الولادات إثر عمليات تلقيح اصطناعي نادرة للأسود؛ وأول عملية ناجحة من هذا النوع أتاحت ولادة شبلين في 2018 في جنوب أفريقيا.

ونشرت حديقة الحيوانات تسجيلا مصورا يظهر الشبل الصغير المسمى "سيمبا" تيمنا بفيلم "ديزني" الشهير "الأسد الملك" (ذي لاين كينغ) وهو يتغذى بعبوة الحليب ويلهو بالكرة.

وتراجعت أعداد الأسود البرية بنسبة تفوق 40% خلال العقدين الماضيين. ولا يزال هناك 23 ألف أسد إلى 39 ألفا في الطبيعة، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي يصنف هذه الحيوانات ضمن فئة الأجناس المهددة بـ"خطر انقراض أدنى".