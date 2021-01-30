دعاية لعصابة تزوير: العثور على جواز سفر لـ"رامبو" في بلغاريا

عثرت السلطات البلغارية، يوم أمس الجمعة، على جواز سفر مزور يحمل اسم نجم هوليوود سيلفستر ستالون، المشهور بسلسلة أفلام "رامبو"، إثر القبض على عصابة متمرسة في تزوير الوثائق.

وذكر بيان صادر عن مكتب الادعاء العام في بلغاريا، أن قوات الأمن داهمت بالتعاون مع عملاء جهاز الخدمة السرية الأميركية منزلا في مركز استجمام "سلنتشيف برياغ" على شواطئ البحر الأسود.

وأضاف البيان أن قوات الأمن صادرت في المركز كميات كبيرة من الوثائق والعملات المزورة، بينها 285 ألفا و800 يورور، و340 ألفا و750 ألف دولار.

وأوضح أن جهاز الأمن البلغاري واصل تحقيقاته في الوثائق المزورة، لتتسع دائرة البحث والتحقيق في العاصمة صوفيا، ومدن بورغاس، وبلوفديف، وبازارجيك، وشومن، ليتم توقيف إثرها 4 مواطنين بلغاريين.

وأكد بيان الادعاء العام أنه من بين الوثائق التي زورتها العصابة، تم العثور على جواز سفر بلغاري سياحي مزيف صادر باسم النجم سيلفستر ستالون، لاستخدامه "كدليل إعلاني" على الجودة العالية التي تتمتع بها.

وأضاف أن قوات الأمن قبضت على عصابة التزوير، وتبين أنهم يحملون سوابق جنائية.