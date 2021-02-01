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عاصفة ثلجية تغطي الساحل الشرقي للولايات المتحدة

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 07:59

عاصفة ثلجية تغطي الساحل الشرقي للولايات المتحدة
من كابيتول هيل (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب

تهبّ، اليوم، الإثنين، عاصفة ثلجيّة كبيرة ستُغطّي مدنًا عدّة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن ضربت العاصمة واشنطن.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوّية الوطنيّة تحذيرا من عاصفة شتوية في شمال شرقيّ الولايات المتحدة، في منطقة تمتدّ من فرجينيا إلى ولاية مين.

ففي نيوجيرسي وجزء من كونيتيكت، يُتوقّع أن تبلغ كثافة الغطاء الثلجي ما بين 45 و60 سنتيمترا، وفقا للهيئة.

ومع اقتراب العاصفة، أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، حال الطوارئ، ما أتاح للسلطات إمكان غلق بعض الطرق وإخلاء منازل وتقديم معدات السلامة اللازمة للمواطنين. كما أمر بتعليق العمل بكل وسائل النقل العام على مستوى الولاية حتى الإثنين.

وكتب على "تويتر" متوجها إلى مواطنيه "اشحنوا أجهزتكم وإذا تأثرتم بانقطاعات في التيار الكهربائي، أبلغوا عن ذلك فورًا".

وانتقلت العاصفة التي ضربت ولاية كاليفورنيا، إلى الغرب الأوسط، ما أثر على شيكاغو في شكل خاص.

وفي واشنطن، بدأ تساقط الثلوج خلال ليل السبت - الأحد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوّية الوطنيّة غطاء ثلجيا يصل إلى 20 سنتيمترا في بالتيمور.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة حتى الثلاثاء.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس، جو بايدن، جمع مستشاريه لمناقشة مجموعة من الملفات بينها موضوع العاصفة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الولايات المتحدة
#واشنطن
#بالتيمور
#نيوجيرسي
#بايدن

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