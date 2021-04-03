  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

لا جواز سفر أخضر في فلوريدا حماية للحرية الشخصية

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 10:32

لا جواز سفر أخضر في فلوريدا حماية للحرية الشخصية
توضيحية (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قرر حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، أمس الجمعة، حظر استخدام "جوازات السفر الخاصة باللقاحات" المضادة لكوفيد في هذه الولاية الأميركية، الواقعة بجنوب شرق البلاد، مشددا على حماية "الحرية الشخصية".

ويمنع الأمر التنفيذي، الذي أصدره الحاكم الجمهوري، موظفي الحكومة من إصدار أي "وثائق موحدة" تثبت أنّ شخصا تلقى لقاحا ضد كوفيد-19.

كما منع الشركات الخاصة في فلوريدا من أنّ تطلب أي نوع من الوثائق من زبائنها يثبت تلقيهم تلقيحا، أو أنهم حازوا مناعة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعتبر الأمر، الذي أصدره دي سانتيس الداعم الكبير للرئيس السابق دونالد ترامب والذي ينظر إليه باعتباره مرشحا رئاسيا محتملا، أنّ "ما يسمى جوازات سفر كوفيد-19 تحد من الحرية الشخصية وستضر بخصوصية المرضى".

وصرح دي سانتيس، الإثنين الماضي، أنّ هذه الشروط المفروضة من قبل الحكومة على القطاع الخاص ستكون "غير مقبولة".

وقال للصحافيين "تود أن تذهب إلى مسرحية. هل يجب أن تظهر ذلك؟ لا. تود أن تذهب إلى مباراة؟ لا. تود أنّ تذهب إلى مدينة ملاهي؟ لا. نحن لسنا داعمين لذلك".

وجاء الأمر التنفيذي بعد أنّ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إصدار قواعدها الخاصة فيما تسعى لرفع القيود المرتبطة بالجائحة في الولايات المتحدة.

ويتم مناقشة العمل بهذه الوثيقة على الصعيد الدوليّ أيضا كجزء من مسعى لإنعاش قطاعي السفر والسياحة.

والشهر الفائت، أطلقت الصين جواز سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.

وأتاحت السلطات "جواز السفر الصحي" الدولي هذا حاليا للمواطنين الصينيين فقط وهو ليس إلزاميا بعد.

وكذلك يناقش الاتحاد الأوروبي فرض قواعد لإصدار "جواز السفر الأخضر" الإلكتروني يسمح للناس بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، "للعمل أو السياحة".

وفي فلوريدا، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة وتعتمد في شكل رئيسي على السياحة، تلقى ستة ملايين شخص جرعة لقاح واحدة على الاقل.

واعتبارا من الاثنين، ستكون اللقاحات متاحة لكافة السكان البالغين في الولاية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جواز سفر
#أخضر
#لقاح كورونا
#سفر
#فلوريدا

حوارات

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة
بولس: لا يمكن تغيير سياسة الشرطة دون تغيير بنيويّة الدولة

2021-03-06

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوة قضائيّة تمنع شركة من بيع نعال تحوي "دماء بشريّة".. والسبب "نايكي"
دعوة قضائيّة تمنع شركة من بيع نعال تحوي "دماء بشريّة".. والسبب "نايكي"

2021-04-02

شارة قيادة رماها رونالدو تُباع بـ64 ألف يورو لمساعدة طفل مريض
شارة قيادة رماها رونالدو تُباع بـ64 ألف يورو لمساعدة طفل مريض

2021-04-02

"فولكسفاغن" تغيّر اسمها لـ"فولتسفاغن".. ولكن؟
"فولكسفاغن" تغيّر اسمها لـ"فولتسفاغن".. ولكن؟

2021-03-31

الأكثر قراءة

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

دالية الكرمل: مصرع مسنة إثر إصابتها بعيار ناري

2021-04-02
سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين:

سموتريتش يعارض دعم عباس لحكومة يمين: "صفر شرعية لنتنياهو"

2021-04-02
نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

2021-04-02
تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

2021-04-02
السعودية: للتطبيع مع إسرائيل

السعودية: للتطبيع مع إسرائيل "فائدة هائلة"

2021-04-02