احتجاجًا على الإغلاق: مطعم في كوسوفو يقدم الطعام لتماثيل العرض

وضع مطعم في وسط بريشتينا، عاصمة كوسوفو تماثيل، عرض بدلا من الزبائن على طاولاته الجمعة، في احتجاج رمزي على قرار الحكومة بإغلاق المطاعم لأسبوعين بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

استخدم مالك مطعم باغولينا في بريشتينا، بيتريت كلوكوقي، تماثيل العرض وقت الإفطار والغداء.

وقال كلوكوقي إنه "لم تقدم لنا الحكومة أي أدلة على أن الطعام سبب في ارتفاع" عدد الإصابات.

(أ. ب.)

وفي بداية الأسبوع الجاري، قررت الحكومة في كوسوفو إغلاق جميع المطاعم خلال 7-18 نيسان/ أبريل. يؤثر القرار على أربعة آلاف مطعم ومقهى يعمل فيها نحو 14 ألف موظف.

يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لكوسوفو تراجع 4.4 بالمائة العام الماضي بسبب الجائحة، وفقا لتقارير أولية من الحكومة ومؤسسات دولية. وتعليقًا على ذلك، يقول مالكو المطاعم إن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة لا يكفي.

أضاف كلوكوقي، وهو أيضا رئيس جمعية طهاة كوسوفو، أنه خفض العاملين لديه بالفعل ليستمر في العمل. وأكد "بالكاد يمكننا الصمود هكذا."