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"سبيس إكس" ترسل 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 16:05

"سبيس إكس" ترسل 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
"سبيس إكس" ترسل 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (أ. ب.)
عرب ٤٨

أرسلت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، الجمعة، 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، في ثالث رحلة تطلقها خلال أقل من عام.

ومن المرتقب وصول الرواد الأربعة إلى المحطة الدولية، اليوم السبت، عقب رحلة تستغرق حوالي 23 ساعة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأضافت الوكالة أن الطاقم الذي يضم رواد فضاء من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا سيجري أبحاثا في المختبر الفضائي لمدة 6 أشهر.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الشركة الأمريكية رحلة للفضاء بواسطة صاروخ تم استخدامه من قبل، وفقا للمصدر السابق.

وأرسلت الشركة روادها الأربعة في صاروخ تم استخدامه من قبل في الرحلة الثانية التي أطلقتها للفضاء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووفقا للوكالة الأميركية، ستطلق "سبيس إكس" رحلتها الرابعة للفضاء في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وفي 31 من أيار/ مايو 2020، نجحت شركة سبيس إكس لأول مرة في إرسال رائديْ فضاء لمحطة الفضاء الدولية بأمان، لتكون أول شركة خاصة في التاريخ ترسل روادا إلى الفضاء.

وتعمل محطة الفضاء الدولية التي تملكها وتشغلها 15 دولة، في إطار شراكة كمختبر فضائي لأبحاث علوم الحياة والتطور التكنولوجي وغيرها من التجارب التي تستفيد من البيئة الفريدة التي تقل بها الجاذبية في الفضاء.

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#سبيس إكس
#الفضاء
#محطة
#الدولية

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