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مالك "سبوتيفاي" يرغب شراء نادي أرسينال

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 16:59

مالك "سبوتيفاي" يرغب شراء نادي أرسينال
دانييل إك
عرب ٤٨ / أ ف ب

عبّر مؤسس وصاحب شركة "سبوتيفاي"، السويدي دانيال إك، أمس الجمعة، عن رغبته بشراء نادي كرة القدم أرسنال الإنجليزي، فيما عبّر جمهور النادي عن غضبه من مشاركة مالكه الأميركي ستان كرونكي الفاشلة في إطلاق الدوري السوبر الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تصريحات إك على حسابه في "تويتر"، وقال: "شجّعت أرسنال في طفولتي بحسب ما أتذكّر. إذا كانت كاي أس إي (شركة كرونكي) راغبة ببيع النادي سأكون سعيدا بالترشّح".

وكان أرسنال أحد ستة أندية إنجليزية شاركت في إطلاق الدوري السوبر، الأحد، الماضي قبل الانسحاب منه سريعا بعد يومين بسبب الاعتراضات الشديدة من جماهيره.

واحتج نحو ألفي مشجع لأرسنال ضد كرونكي قبل مباراة أرسنال مع إيفرتون (صفر-1) الجمعة، فيما وصفته بعض اللافتات بمصاص الدماء والشيطان.

واشترى كرونكي (73 عاما) أول مرة حصة في أرسنال عام 2007. لكن نادي شمال لندن أخفق بعدها على صعيد النتائج خصوصا في الدوري المحلي، محققا أربعة ألقاب في الكأس ولم يخض دوري الأبطال منذ 2017.

ويحتل "المدفعجية" راهنا، بقيادة المدرب الإسباني، ميكل أرتيتا، المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#سبوتيفاي
#دانييل إك
#شراء نادي أرسينال

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