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وفاة الشاعر السوداني محمد القدال بعد صراع مع المرض

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 10:39

وفاة الشاعر السوداني محمد القدال بعد صراع مع المرض
محمد طه القدال
عرب ٤٨

توفي الشاعر السوداني، محمد طه القدال، في وقت متأخر من ليلة الأحد، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن الشاعر الكبير محمد القدال توفي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت "سونا" إن "جثمان القدال سينقل للعاصمة الخرطوم ليوارى الثرى في الأرض التي أحبها وغنى لها طوال حياته الحافلة بالإبداع".

فيما، نعى عضو مجلس السيادة محمد حسن، الراحل القدال، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف التعايشي: "غادرنا إلى مثواه الأخير راضيًا مرضيًا شاعرنا الرصين وفارس كلمتنا محمد طه القدَّال بعد رحلة باذخة من البذل والعطاء والعمل العظيم".

وفي 24 حزيران/ يونيو نقل القدال إلى مستشفى الأمل بالعاصمة القطرية، للعلاج من مرض السرطان.

ويعد الراحل القدال أحد أبرز الشعراء السودانيين، واشتهر بالشعر السياسي والوطني.

وولد القدال بقرية حليوة بولاية الجزيرة (وسط) في عام 1951، وتخرج من جامعة الخرطوم تخصص في الإدارة، كما عمل في بداية حياته الوظيفية بتلفزيون السودان القومي.

وتغنى للراحل عدد من الفنانين السودانيين، منهم الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد وفرقة "عقد الجلاد" الغنائية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وفاة الشاعر
#محمد طه القدال
#السوداني

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