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4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 17:56

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب
الموصل (الأناضول)
عرب ٤٨

تمر اليوم ذكرى السنة الرابعة على تحرير الأراضي العراقية من قبضة سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها والتي لا زالت آثار الدمار والتعب فيها شاخصة.

اجتاح مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي، مدينة الموصل (ثاني أكبر المدن العراقية بعد بغداد) في 10 حزيران/ يونيو عام 2014، وألقوا قبضتهم على المدينة خلال ساعات بعد انهيار قوات الجيش العراقي.

الموصل (الأناضول)

وبعد أيام قليلة توسّعت رقعة السيطرة وتمدد "داعش" وسيطر على ثلث مساحة البلاد في الشمال والغرب، وذلك قبل أن تبدأ حملة عسكرية مضادة للجيش العراقي بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، وتمت استعادة أراضي البلاد بعد حرب استمرت 3 سنوات.

ومنذ إعلان القوات العراقية إحكام سيطرتها على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في 10 تموز/ يوليو 2017 بعد معارك عنيفة لا زالت مظاهر الدمار والخراب واضحة في المدينة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الموصل
#داعش
#العراق

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

4 سنوات على هزيمة داعش في الموصل.. صور من آثار المعارك والخراب

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